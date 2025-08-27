Tempesta d’amore: Christoph assume Tom (ma è una trappola!) | Anticipazioni italiane

Ricomincerà con il botto uno dei triangoli più appassionanti della 20^ stagione di Tempesta d’amore! Nelle puntate in arrivo in Italia dopo la pausa estiva l’intreccio sentimentale che vede Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) contesa tra Christoph Saalfeld (Dietrich Bach) e Tom Dammann (Milan Marcus) è infatti destinato ad infiammarsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra e Tom in crisi

Dopo il dramma vissuto in seguito alla grave ustione che l’ha lasciata parzialmente sfigurata e alla dolorosa scoperta del tradimento di Christoph con Yvonne (Tanja Lanäaus), da ormai qualche tempo Alexandra sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Tom Dammann, il giovane e aitante chauffeur di cui si è innamorata.

Conquistata dal romanticismo del suo giovane spasimante nonché della sua venerazione nei suoi confronti, la Schwarzbach si è dunque lasciata andare ad una relazione con lui. La luna di miele, però, non durerà a lungo…

Già reso insicuro dal suo diverso status sociale e lavorativo rispetto alla fidanzata (nonché dal legame tra quest’ultima e Christoph), Tom inizierà infatti a diventare sempre più insofferente e arriverà a prendersi delle libertà inaccettabili sul lavoro, “forte” del suo ruolo di compagno di una dei proprietari dell’hotel. E a quel punto il rapporto tra i due innamorati comincerà a scricchiolare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph assume Tom

Allertata da Christoph su quanto sta accadendo a sua insaputa, Alexandra avrà infatti un duro confronto con Tom che degenererà in un acceso litigio: il primo della loro relazione! Determinata a salvare il suo amore con lo chauffeur, la donna proverà dunque a rimediare, offrendosi di aiutare il fidanzato a fare carriera. Una mossa che si rivelerà però un clamoroso boomerang!

Quando la Schwarzbach si rivolgerà a Christoph proponendo la promozione di Tom, infatti, Saalfeld non solo accetterà ma sarà più che felice di assumere il “rivale” come assistente di direzione. Il motivo? Lo scaltro imprenditore intuirà che la nuova posizione non farà che esacerbare i rapporti tra Dammann e la sua amata.

Ebbene, ancora una volta l'intuito del tycoon si rivelerà infallibile! Non ci vorrà infatti molto prima che Tom si senta mortificato nel suo nuovo ruolo, rendendosi sempre più conto di essere caduto nella trappola del suo odiato rivale. E la situazione è destinata a degenerare velocemente…