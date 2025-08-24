Tempesta d’amore ricomincia il 1° settembre, dove eravamo rimasti… | Puntate italiane

Tutto è pronto per il ritorno di Tempesta d’amore! Dopo quasi due mesi di stop, lunedì 1° settembre l’amatissima soap bavarese tornerà infatti in onda in Italia con nuove appassionanti puntate inedite. Ma dove eravamo rimasti? Ecco il riassunto di quanto accaduto nelle principali storyline di Sturm der Liebe prima della lunga pausa estiva!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Philipp vuole separare Ana e Vincent

Partiamo dalla trama centrale di questa 20^ stagione, che – come sappiamo – è incentrata su ben tre protagonisti: Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde).

Innamorata di Philipp fin da ragazzina, alcuni mesi fa Ana ha iniziato una relazione con lui, salvo poi rendersi conto che il suo amato non ricambia i suoi sentimenti. Col cuore spezzato, la Alves si è dunque avvicinata a Vincent, un veterinario dal cuore d’oro che la ama profondamente. Proprio quando la ragazza pensava di aver trovato l’anima gemella, però, Philipp è tornato all’attacco!

Dopo aver scoperto che Ana è destinata a ereditare una fortuna, il perfido Brandes ha infatti deciso di riconquistarla con l’unico intento di mettere le mani sul suo patrimonio. E per raggiungere il suo obiettivo non si sta fermando davanti a nulla…

Dopo aver invano tentato di separare tra la Alves da Vincent con dei piccoli intrighi, Philipp ha dunque scavato nel passato del “rivale”, scoprendo che quest’ultimo è sposato (seppur solo formalmente) con una donna di nome Natalie Junghans (Teresa Klamert)! E sarà proprio quest’ultima la sua arma per separare i due innamorati…

Sturm der Liebe, puntate italiane: triangolo tra Alexandra, Christoph e Tom

Rimanendo in tema di triangoli, un altro intreccio amoroso sta infiammando il Fürstenhof! Dopo aver lottato a lungo per il suo amore con Christoph (Dieter Bach), Alexandra (Dieter Bach) ha troncato la sua relazione con l’albergatore dopo aver scoperto che quest’ultimo ha avuto un’avventura con Yvonne (Tanja Lanäus). Ed è stato allora che è entrato in gioco un nuovo personaggio: Tom Dammann (Milan Marcus)!

Giovane, romantico e aitante, il nuovo arrivato si è immediatamente innamorato della Schwarzbach… venendo presto ricambiato! Lusingata dalle attenzioni del suo giovane spasimante, l’imprenditrice ha infatti finito per cedere all’attrazione per l’affascinante chaffeur, iniziando una relazione con lui nonostante l’enorme differenza di età ed il loro rapporto lavorativo.

Happy end in arrivo? Non proprio! Mentre Christoph non ha mai smesso di sperare di poter un giorno riconquistare la sua ex, col passare del tempo quest’ultima ha iniziato a rendersi conto che forse Tom non è il principe azzurro che credeva. Una consapevolezza destinata a rafforzarsi nelle prossime settimane…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Markus abbandonato da tutti

Mentre Alexandra è alle prese con i suoi problemi di cuore, non meglio sta andando al suo ex marito: Markus (Timo Ben Schöfer). Dopo il suo doloroso divorzio dall’ex moglie, l’uomo sembrava aver finalmente ritrovato l’amore al fianco di Katja Saalfeld (Isabell Stern). Una felicità resa ancora più perfetta dalla riconciliazione tra l’uomo ed il suo figlio illegittimo Vincent. Purtroppo, però, Schwarzbach ha finito per rovinare tutto!

Sopraffatto da ambizione e sete di vendetta, l’imprenditore si è infatti macchiato di orribili crimini arrivando a tentare di portare il Fürstenhof alla distruzione. E così – quando la verità è venuta alla luce – Markus si è ritrovato improvvisamente solo, rinnegato da tutte le persone a lui più care. Riuscirà a riabilitarsi?

Sarà su queste note che si aprirà la seconda parte della ventesima stagione di Tempesta d’amore, al via sui nostri teleschermi con nuove puntate inedite a partire da lunedì 1° settembre. Seguici su Instagram.