Tempesta d’amore: Christoph e Sophia, patto criminale! | Anticipazioni tedesche

Entrato in scena ormai otto anni fa come principale antagonista della 14^ stagione di Tempesta d’amore, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è diventato uno dei personaggi più amati della soap, trasformandosi in una figura decisamente più positiva rispetto agli inizi. Ciononostante, l’affascinante imprenditore non ha mai perso l’attrazione verso il “lato oscuro”, specialmente quando in gioco ci sono i suoi interessi…

Non c’è dunque da stupirsi se nella prossima stagione di Sturm der Liebe il tycoon finirà ancora una volta per cadere vittima della sua ambizione, stringendo un patto criminale con la nuova dark lady della soap: Sophia Sydow (Krista Birkner). Un’alleanza che rischierà di pagare a caro prezzo… Ecco dunque cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia minacciata da un’organizzazione criminale

Nelle puntate di Tempesta d’amore andate in onda in Italia prima della pausa estiva, i Saalfeld sono riusciti a sventare il diabolico intrigo di Markus (Timo Ben Schöfer) salvando il Fürstenhof dalla rovina. Purtroppo per loro, però, gli attacchi contro il loro amato hotel non finiranno qui!

Nella prossima stagione della soap la perfida Sophia Sydow riuscirà infatti a strappare il lussuoso albergo ai suoi legittimi proprietari, mettendo questi ultimi in ginocchio. Il suo trionfo, però, non durerà a lungo! Grazie ad una coraggiosa iniziativa della protagonista Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e di Erik (Sven Waasner), i traffici illeciti della dark lady subiranno infatti un durissimo colpo. E a quel punto per la donna inizierà un nuovo incubo…

Più che il timore di finire in carcere, Sophia si ritroverà infatti ad affrontare un pericolo ben peggiore: l’organizzazione criminale di cui è complice da anni minaccerà di ucciderla se la donna non dovesse trovare il modo di rimborsare il denaro sequestrato dalla polizia. Peccato solo che trovare una cifra simile in così poco tempo sia impossibile per la Sydow. E ora?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph fa un accordo con Sophia

Disperata, Sophia tenterà in ogni modo di trovare un compromesso coi suoi (ex) complici, ma invano. E così, dopo aver ricevuto un avvertimento inequivocabile dai suoi aguzzini, la donna crollerà e considererà l’idea di entrare in un programma di protezione testimoni. Proprio quando tutto sembrerà perduto, però, la dark lady riceverà un’offerta di aiuto inaspettata…

Di fronte al dramma della Sydow (per cui – come vi abbiamo anticipato – nutrirà dei sentimenti), Christoph non riuscirà infatti a starsene in disparte e coglierà l’occasione per aiutare la sua “fiamma” e, allo stesso tempo, ottenere il suo grande riscatto professionale.

Come? Semplice: l'uomo si offrirà di aiutare Sophia a riciclare il denaro necessario per pagare i suoi aguzzini, a patto che la donna restituisca gratuitamente il Fürstenhof ai Saalfeld. E non è finita qui! Come parte dell'accordo, Christoph pretenderà che la Sydow ceda le azioni dell'hotel anche a Werner (Dirk Galuba) e Alexandra (Daniela Kiefer)… ma non a Markus! Il suo piano andrà in porto? Per ora vi anticipiamo che il prezzo per Saalfeld sarà molto alto…