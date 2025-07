Tempesta d’amore: Maxi rovina Sophia e perde Henry! | Anticipazioni tedesche

Intrighi, amori a spionaggio saranno gli ingredienti principali della 21^ stagione di Tempesta d’amore, ormai da mesi in onda in Germania. Divisi dalle rispettive famiglie, i due protagonisti Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert) si troveranno infatti a dover lottare per restare uniti. Una battaglia che sembrerà senza speranza… Ecco dunque cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maxi e Henry decidono di incastrare Sophia

Mentre in Italia l’attenzione è tutta per il triangolo tra Ana Alves (Seluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde), in Germania il testimone è da tempo passato a Maxi Saalfeld e Henry Sydow, rispettivamente figli di Katja (Isabell Stern) e Sophia (Krista Birkner). E proprio quest’ultima giocherà un ruolo fondamentale (e tutt’altro che positivo) nel rapporto tra i due protagonisti…

Cinica donna d’affari in grado di costruirsi un impero grazie a metodi criminali, Sophia si prenderà infatti il Fürstenhof, riducendo i Saalfeld sul lastrico e costringendo Henry a mentire a lungo alla sua amata Maxi. Non contenta, la dark lady proverà a costringere il figlio a sposare una ricca ereditiera di nome Larissa Mahnke (Vivien Wulf) e dimenticare così per sempre la Saalfeld. Fortunatamente, però, le cose non andranno come da lei pianificato…

Complice il drammatico rapimento subito da Erik (Sven Waasner) proprio per mano di Sophia, Henry si renderà infatti finalmente conto di quanto sia pericolosa la madre. E a quel punto prenderà una decisione sofferta: aiutare Maxi ed i Saalfeld a incastrarla!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maxi perde Henry

Dopo aver dovuto a lungo mentire per la madre, Henry si troverà così a giocare un ruolo opposto, prestandosi a fare da spia per conto dei Saalfeld. Non ci vorrà però molto tempo prima che Sophia si renda conto che il figlio ha cambiato fronte. E a quel punto la donna avrà un crollo emotivo…

Sarà così che – comprendendo che la madre lo ama davvero ed è disposta a compiere grandi sacrifici per lui – Henry capirà di non poter più mandare la donna in prigione e chiederà a Maxi di rispettare la sua scelta, mettendo fine alla sua guerra contro Sophia. Peccato solo che lei non lo seguirà…

Complice l’influenza di Erik, la giovane Saalfeld deciderà infatti di andare fino in fondo, facendo in modo che i crimini della Sydow arrivino fino alle autorità, mettendo così la dark lady in ginocchio! Un successo che la ragazza pagherà però a caro prezzo…

Quando Henry scoprirà che la sua amata non solo lo ha ingannato ma ha messo anche in pericolo sua madre, troncherà infatti i rapporti con lei, lasciando Maxi disperata. Ma sarà davvero la fine per l’amore dei due protagonisti? Inutile dire che la risposta è “no”… Seguici su Instagram.