Tempesta d’amore: Tom umiliato da Christoph! E inizia la svolta dark… | Anticipazioni italiane

Una delle trame più oscure della 20^ stagione di Tempesta d’amore sta per prendere il via! Nelle puntate in arrivo in Italia, assisteremo infatti all’inizio del drammatico cambiamento di Tom Dammann (Milan Marcus). E la colpa sarà tutta di Christoph Saalfeld (Dietrich Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph assume Tom

Sembra passata un’eternità da quando Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld erano una coppia felice. Complice un periodo di grave depressione della donna, i due innamorati si sono infatti da tempo allontanati. Una crisi sfociata in rottura dopo la scoperta del tradimento dell’albergatore con Yvonne (Tanja Lanäus).

È stato allora che è entrato in scena Tom Dammann! Giovane, bello e romantico, l’affascinante chauffeur ha velocemente conquistato Alexandra, tanto che quest’ultima lo ha ufficializzato come suo compagno. Col passare del tempo, però, la consapevolezza di non essere allo stesso livello professionale della fidanzata ha iniziato a pesare sempre più sull’autostima di Tom…

Dopo una dura discussione con il compagno, la Schwarzbach ha dunque deciso di risolvere il problema chiedendo a Christoph di assumere Dammann come assistente di direzione. Se la donna spererà così di risolvere la sua crisi di coppia, otterrà però invece il risultato opposto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom divorato dall’odio per Christoph

Intuendo ben presto di avere tra le mani un’opportunità incredibile per creare una frattura tra la sua ex e Tom, Christoph sfrutterà infatti ogni occasione per mettere quest’ultimo in difficoltà, riuscendo abilmente a fare in modo non solo di non sporcarsi le mani… ma che sia Alexandra stessa la causa delle “umiliazioni” subite da Dammann!

Il risultato? Furioso, Tom proverà ad aprire gli occhi alla fidanzata su quanto sta accadendo, ottenendo però solo di dare inizio a nuove discussioni con lei. E a quel punto nell’uomo qualcosa inizierà a cambiare! Sempre più logorato dall’odio nei confronti di Christoph, Dammann inizierà infatti a covare un risentimento così profondo da portarlo ad avere pensieri decisamente pericolosi…

Sarà questo l’inizio di una graduale ma inevitabile svolta dark per questo personaggio, destinato a trasformarsi in breve tempo in un vero e proprio criminale. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d’amore per questi imperdibili sviluppi! Seguici su Instagram.