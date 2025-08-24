Un posto al sole anticipazioni: l’abbraccio tra Alberto e Gianluca Palladini

24 Agosto 2025

Alberto e Gianluca Palladini / Un posto al sole (foto RAI)
Con la riapertura di Un posto al sole, sembrerà trovare uno sbocco quello che forse è il disaccordo padre-figlio più noto della soap. Occhio infatti agli episodi di Upas in onda martedì 26 e mercoledì 27 agosto: Gianluca Palladini (Flavio Gismondi), pur di evitare il padre Alberto (Maurizio Aiello), prenderà inizialmente la decisione di abbandonare la Terrazza, ma Luca De Santis (Luigi Di Fiore), con il suo consueto affetto, riuscirà a portare le cose in un’altra direzione…

E così, come testimoniano i due scatti che vi proponiamo, Gianluca riuscirà a chiarirsi con il padre e sarà anche grato a Luca per tutto quello che ha fatto. Le anticipazioni, però, mettono “un po’ di sale” in questa trama e indicano che forse Gianluca sta dando un po’ troppa fiducia al papà… Cosa significa?

In attesa di scoprirlo, per ora godiamoci il riavvicinamento tra Alberto e Gianluca, che vedremo in onda tra pochissimi giorni! (Foto RAI)

Gianluca abbraccia Alberto a Un posto al sole / Foto RAI

Il riavvicinamento tra Alberto Palladini e il figlio Gianluca / Foto RAI

