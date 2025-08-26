Un posto al sole: Irene e Antonio fuori dalla sigla, restano Manuel e Jimmy

Piccola ma significativa sorpresa al ritorno dalle vacanze: la prima puntata della nuova stagione di Un posto al sole ha evidenziato un unico cambiamento nella sigla iniziale, con Irene e Antonio che non compaiono più nell’intro. Con onestà, un po’ ce l’aspettavamo: durante la scorsa stagione, la piccola Irene Putaturo (Irene) si è vista pochissimo e anche le apparizioni di Eduardo Scafora (Antonio) non sono state molto frequenti.

Dunque lo spazio che la sigla riserva ai "giovanissimi" della soap resta per ora presidiato da Gennaro De Simone (Jimmy) e Manuel D'Angelo (Manuel), che ormai stanno crescendo e che, col passare del tempo, sono diventati dei veri e propri protagonisti, praticamente al pari dei loro colleghi più adulti.