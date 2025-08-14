Un posto al sole: Niko vuole sposare Manuela | Anticipazioni

Come già accennato, le prime puntate della nuova stagione di Un posto al sole saranno incentrate sul graduale ritorno a Napoli dei vari personaggi dopo le vacanze. E tra i primi a tornare ci sarà Micaela Cirillo (Gina Amarante), speranzosa che l’estate possa aver messo la parola fine sul rapporto sentimentale tra Samuel (Samuele Cavallo) e Gabriela (Astrict Flor Lorenzo). Ma le cose saranno davvero andate così?

In attesa di scoprirlo, concentriamoci sull’altra gemella perché il nostro Niko Poggi (Luca Turco) ha in mente una fantastica proposta per lei: una proposta… nuziale! Lui e Filippo (Michelangelo Tommaso) faranno dunque il possibile affinché la richiesta del giovane avvocato alla sua amata sia un vero e proprio “magic moment”, ma Manuela e Serena (Miriam Candurro) inizieranno a trovare strani alcuni atteggiamenti dei loro uomini. Saranno “sgamati” in tempi brevi?

News Un posto al sole: Guido vuole parlare a Mariella

Voltando pagina, continueranno i problemi per Mariella Altieri (Antonella Prisco): rientrata in città dopo le vacanze con Cerruti (Cosimo Alberti), la donna capirà che il figlio è stato benissimo durante il periodo trascorso esclusivamente col padre. Visto il miglioramento, la nostra Mariella temerà che il suo ritorno possa guastare l’incantesimo: avrà ragione? Certo è che Guido (Germano Bellavia) vorrà parlarle dell’avvicinamento che c’è stato tra loro di recente: per arrivare a quale conclusione? Seguici su Instagram.