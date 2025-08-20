Un posto al sole: Rosa e quel bacio con Damiano che non si dimentica | Anticipazioni

Le vacanze con Pino (Antimo Casertano) sembrano aver funzionato e Rosa (Daniela Ioia) avrebbe dunque tutti i motivi per vivere serenamente la relazione con il suo nuovo uomo. Eppure, il diavolo ci ha già messo lo zampino e nelle prossime puntate di Un posto al sole capiremo come la situazione sentimentale della nostra protagonista non si possa ancora considerare risolta.

La Picariello, infatti, penserà ancora frequentemente al bacio che lei e Damiano (Luigi Miele) si sono scambiati prima della pausa estiva (i nuovi episodi iniziano il 25 agosto). Inoltre, la stessa Rosa avrà presto la possibilità di accorgersi della crisi in corso tra il suo ex e Viola Bruni (Ilenia Lazzarin), cosa che non la aiuterà certo a staccarsi emotivamente dall’uomo…

A tal proposito, il settimanale Telepiù segnala che, negli episodi di Upas a cui assisteremo la prossima settimana, Rosa – intenta a fare le pulizie – si interromperà e chiamerà Pino, che ne sarà contentissimo. Ma il motivo è quello giusto? Rosa si sta attaccando a Pino perché ci tiene a lui o perché vuole rimuovere Damiano dalla sua mente?

Non è dato sapere al momento come finirà questa storyline, per cui non resta che seguirla in attesa di nuovi particolari!