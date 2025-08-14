Un posto al sole tra guerra (Marina) e pace (Gianluca) | Anticipazioni

Nonostante la prima settimana dopo lo stop estivo sarà incentrata soprattutto sul ritorno dalle vacanze di diversi personaggi, qualcosa di importante accadrà in due storyline ben distinte di Un posto al sole.

Iniziamo con Gianluca (Flavio Gismondi): il giovane Palladini – tornato a Napoli poco prima della pausa in circostanze quanto meno “particolari”, sembrerà non farcela ancora a superare totalmente l’astio verso il padre e parrà orientato a lasciare la Terrazza, ma poi grazie anche a Luca De Santis (Luigi Di Fiore) ci sarà un nuovo confronto con il genitore: sarà risolutivo? Ma il vero dubbio è: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sarà finalmente affidabile con il figlio? Lo scopriremo strada facendo…

Dalla pace – o presunta tale – alla “guerra”. Occhio a Marina (Nina Soldano), la quale non si rassegnerà alla presenza ai Cantieri di Gennaro (Carlo Caracciolo) e vorrà vendicarsi coinvolgendo Antonietta (Rita Rusciano). A proposito di quest’ultima, si mormora che l’importanza della signora Gagliotti nelle trame di Upas aumenterà ancora con lo scorrere delle puntate; al momento, quel che è certo è che Marina proporrà alla donna di registrare un audio sperando che il losco affarista ammetta il suo coinvolgimento nell’omicidio di Assane. Più facile a dirsi che farsi purtroppo… e infatti non è detto che tutto vada nel modo auspicato…

In generale, ancora una volta vi consigliamo di prestare attenzione a questa vicenda, perché presto si arriverà ad un punto di non ritorno che farà male (anzi malissimo!) a uno dei personaggi coinvolti!