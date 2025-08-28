Un posto al sole: Viola e Damiano, relazione sempre più a rischio | Anticipazioni

Sembra proprio essersi rotto qualcosa nella storia d’amore tra Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) e Damiano Renda (Luigi Miele), che a Un posto al sole continueranno anche nelle prossime settimane ad avere un rapporto altalenante e sempre più a rischio…

A breve, Viola proseguirà di tanto in tanto a recarsi a Milano in modo da far incontrare il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) e il padre Eugenio (Paolo Romano), mentre – a Napoli – saranno giorni particolari per Damiano: il giovane poliziotto, nell’apprendere il risultato del concorso attraverso il quale intende (o intendeva?…) diventare vice ispettore, maturerà una decisione spiazzante!

E tale decisione sarà comunicata a Viola quando quest’ultima tornerà da Milano. Nonostante l’entusiasmo di Renda, le anticipazioni ci dicono che il confronto tra i due non sarà affatto facile e, ancora una volta, la liaison “traballerà”. Tutto questo mentre, neanche a dirlo, Rosa continuerà a non riuscire a togliersi totalmente dalla testa il suo ex dopo il famoso bacio… Seguici su Instagram.