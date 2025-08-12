Un posto al sole: Viola e Damiano, tensione alle stelle! | Anticipazioni

Dopo il 2022, a Un posto al sole non si è mai più raggiunto l’apice di tensione che caratterizzò quel particolare finale di stagione (la sparatoria che portò alla morte di Susanna, ricordate?). Da allora, spesso le ultime puntate stagionali sono state caratterizzate più che altro da molti personaggi che partono per le vacanze, cosa che poi conduce – terminata la pausa – a una serie di ritorni dalle ferie.

Anche quest’anno vedremo diversi protagonisti che nel corso della prima settimana torneranno in città dopo il giusto riposo, portando però con loro tutti i problemi che già avevano e che – evidentemente – restano irrisolti.

Pensiamo soprattutto a Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele), che già prima dell’interruzione estiva avevano avuto un periodo di crisi. Ritroveremo la Bruni intenta a rientrare a Napoli dopo aver assistito a Milano il suo ex Eugenio Nicotera (Paolo Romano), cosa che avrà delle conseguenze non da poco: ci saranno ulteriori ripercussioni tra lei e Renda, soprattutto quando Viola dovrà rendere conto al figlioletto Antonio (Eduardo Scafora) delle condizioni del papà dopo l’operazione a cui si è sottoposto…

Insomma, la tensione tra i due aumenterà ancora, tanto che Ornella (Marina Giulia Cavalli) – sempre più perplessa di fronte all’evolversi della situazione – inizierà a pensare che tra Viola ed Eugenio possa esserci ancora “qualcosa”. Avrà ragione?

In tutto questo, peraltro, non bisogna dimenticare che – prima della pausa – c'era stato un bacio tra Damiano e Rosa (Daniela Ioia). Nonostante il buon periodo trascorso da quest'ultima con Pino (Antimo Casertano), la donna non avrà affatto dimenticato l'avvicinamento con il padre di suo figlio…