Anticipazioni La forza di una donna: Bahar fa finalmente il trapianto di midollo osseo!

Finalmente tornerà il sorriso nella vita di Bahar (Özge Özpirinççi). Nel corso della seconda stagione de La Forza di una Donna, la nostra protagonista riceverà finalmente il trapianto di midollo osseo dalla sorella Şirin Sarıkadı (Seray Kaya). Tuttavia, poco prima dell’operazione, le due parenti si renderanno protagoniste di un momento di forte tensione…

La Forza di una Donna, news: Şirin stringe un patto con Sarp

Come abbiamo avuto già modo di accennarvi, a convincere Sirin a sottoporsi al trapianto sarà Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), ormai a conoscenza del fatto che sia Bahar, sia i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) sono vivi, tant’è che riuscirà a riabbracciare questi ultimi in ospedale. Appena apprenderà dalla seconda moglie Piril (Ahu Yağtu) che Şirin si sta nascondendo a casa del suocero Suat (Gazanfer Ündüz), Çeşmeli non esiterà a presentarsi dalla ragazza e, in ginocchio, le supplicherà di salvare la vita a Bahar accettando di farle da donatrice.

Dopo aver sancito un misterioso accordo segreto con Sarp, che prevederà anche il fatto che lui non si avvicini per nessun motivo alla prima moglie, Şirin si presenterà dunque con il migliore dei suoi sorrisi in ospedale e comunicherà a Bahar che è arrivata lì per salvarla. Un evento che ridarà alla donna, affetta da anemia aplastica, una nuova forza…

La Forza di una Donna, trame: l’ultima cattiveria di Piril prima dell’operazione

Attenzione però ai momenti precedenti al trapianto: possiamo infatti anticiparvi che Şirin chiederà al padre Enver (Şerif Erol) e alla madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) di restare un po’ da sola con Bahar perché intende chiederle perdono per come si è comportata nei mesi precedenti. In tal senso, c’è da dire che la Sarikadi sembrerà rispettare quanto detto ai genitori: si scuserà infatti con Bahar e le chiederà di poter essere a tutti gli effetti una zia per Nisan e Doruk. Tuttavia, alla fine del suo discorso, minerà ancora una volta il buonumore di Bahar asserendo che non avrebbe dovuto cedere al corteggiamento del “defunto” Sarp.

Tali parole, pronunciate con uno sguardo apparentemente affranto, in realtà faranno capire a Bahar che Şirin non si è affatto pentita delle sue azioni e che ha voluto agitarla poco prima che entrasse in sala operatoria. Non a caso, appena andrà via, Bahar si lascerà andare ad un pianto disperato e Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) dovrà fare il possibile per tentare di tranquillizzarla…

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar fa finalmente il trapianto di midollo osseo!

Ad ogni modo, nonostante l’ultima cattiveria commessa da Şirin, il trapianto di Bahar andrà a gonfie vele e la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) sarà totalmente ottimista sulla degenza post operatoria. Una volta che il peggio sarà passato, Şirin tornerà però a mostrare il suo vero volto e darà il via a delle vere e proprie scenate di gelosia quando Hatice vorrà recarsi al capezzale di Bahar per capire come sta. La ragazza fingerà infatti di avere dei dolori per tenere la mamma tutta per sé, ma tali tentativi non sortiranno l’effetto sperato e Hatice correrà lo stesso da Bahar, così come Enver.

Come se non bastasse, tutto ciò farà da preludio ad una grossa disfatta di Şirin, che partirà da una clamorosa rivelazione che Piril farà a Enver e Hatice. Attenzione dunque ai prossimi sviluppi perché saranno davvero sorprendenti… Seguici su Instagram.