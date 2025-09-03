Anticipazioni La promessa: Alonso e Cruz cercano di stringere un accordo con Jacobo

La crisi economica de La Promessa costringerà presto Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) a correre ai ripari. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, i marchesi saranno infatti disposti a tutto pur di scongiurare la bancarotta, motivo per il quale porteranno avanti un piano in sfavore della nipote Martina (Amparo Pinero). Lo stesso che, ad un certo punto, vedrà il coinvolgimento di Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), il nuovo fidanzato della giovane…

La Promessa, news: Martina furiosa con Alonso e Cruz

Come abbiamo potuto anticiparvi in precedenza nei nostri post, Martina entrerà in possesso del 25% de La Promessa grazie alla madre Margarita che, ormai trasferitasi in Canada, avrà deciso di regalarglielo. Quando la crisi si farà seria, la Lujan si accoderà però al pensiero dei cugini Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Catalina (Carmen Asecas), tant’è che rifiuterà di vendere alcuni terreni – c0me invece Alonso e Cruz vorranno fare – e penserà che sia più utile coltivarne alcuni dismessi per cercare di ottenere qualche ricavo.

Ritenendo che quella modalità non risolleverà le casse della tenuta, Cruz suggerirà dunque a Alonso di tendere un piccolo imbroglio a Martina, ossia farle credere che loro possono vendere alcuni territori anche senza il suo permesso.

La ragazza cascherà nel tranello con tutte le scarpe, almeno finché Angela de Figueroa (Marta Costa) non la metterà in guardia. A quel punto, Martina si arrabbierà con gli zii e, nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, dirà loro che possono procedere con la vendita, escludendo però dalla stessa il suo 25% di proprietà de La Promessa…

La Promessa, spoiler: il nuovo piano di Cruz coinvolge Jacobo

Tuttavia, Cruz non vorrà arrendersi: durante l’ennesimo scambio di idee, la Ezquerdo ricorderà infatti ad Alonso che Martina ha cominciato a frequentare da poco Jacobo. Tirando fuori ancora una volta tutto il suo ingegno, Cruz farà dunque presente al marito che Monteclaro comincerebbe a gestire tutte le proprietà di Martina qualora dovesse diventare suo marito in tempi brevi.

Proprio per questo, Cruz e Alonso convocheranno all’improvviso Jacobo alla tenuta, dalla quale si era allontanato da pochi giorni, e gli parleranno francamente (non nascondendogli i problemi economici) del loro piano, spronandolo ad accelerare le cose con Martina prima che sia troppo tardi e perda i ricavi che potrebbe ottenere con la vendita di una parte dei suoi terreni de La Promessa. A quel punto, Jacobo si prenderà del tempo per riflettere al meglio sul da farsi e fingerà di essere ritornato soltanto per fare una sorpresa a Martina…

La Promessa, trame: Jacobo comincia a guardarsi attorno

Partendo da ciò, Jacobo comincerà dunque a guardarsi attorno e farà sì che Martina gli parli per la prima volta dei problemi economici della tenuta. Il tutto mentre Manuel comincerà a cambiare idea sulla possibile vendita dei territori, visto che anche i domestici staranno cominciando a patire la fame per via delle ristrettezze economiche sopraggiunte. Insomma, la storyline sarà tutt’altro che conclusa e continuerà a riservare delle sorprese… Seguici su Instagram.