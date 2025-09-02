Anticipazioni La promessa: Angela messa alle strette da Teresa, ecco perché

Anche se non andrà per niente d’accordo con lui, Angela de Figueroa (Marta Costa) comincerà a preoccuparsi per Curro de la Mata (Xavi Lock) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La figlia della nuova dark lady Leocadia (Isabel Serrano) capirà infatti che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) stanno tramando contro il loro parente e cercherà di appurare meglio la situazione. Tuttavia, Angela si farà beccare in fallo da Teresa Villamil (Andrea del Rio), che a quel punto la metterà alle strette…

La Promessa, news: il piano di Cruz e Lorenzo “contro” Curro

Data la grossa crisi economica nella quale sarà sprofondata la tenuta, Cruz studierà varie alternative per non finire sul lastrico. Nel momento in cui non andrà in porto un inganno teso ai danni di Martina (Amparo Pinero) per convincerla a vendere una parte dei suoi terreni de La Promessa, la Ezquerdo studierà altre alternative e una di queste vedrà il coinvolgimento di Lorenzo.

In pratica, Cruz suggerirà al capitano De La Mata di favorire un matrimonio di interesse tra Curro e una nobile ragazza, seppur goffa e poco attraente, per ottenere in cambio i soldi della dote e risanare i conti della residenza. Un’idea che troverà il beneplacito di Lorenzo, da sempre poco incline a rispettare le volontà del figlio.

La Promessa, trame: Angela intercetta i discorsi di Lorenzo e Cruz

Parte di tale discorso verrà ascoltato inavvertitamente da Angela, la quale capirà subito che i due cognati hanno in mente qualcosa. Non a caso, i sospetti della giovane Figueroa aumenteranno nel momento in cui Lorenzo lascerà la tenuta per qualche giorno per curare degli imprecisati affari.

Certa del fatto che il De La Mata e la Ezquerdo vogliano costringere Curro a sposarsi soltanto per puro interesse, Angelo vorrà prima avere le prove concrete dei suoi sospetti. Proprio per questo, la Figueroa non esiterà a introdursi in camera di Cruz appena le arriverà un telegramma da parte di Lorenzo. Sarà però una mossa poco pensata, che rischierà di metterla in seria difficoltà…

La Promessa, spoiler: Teresa mette alle strette Angela

Possiamo infatti anticiparvi che Angela verrà beccata dalla domestica Teresa intenta a leggere il telegramma. Ovviamente, la Villamil sgriderà subito la ragazza e le lascerà intendere che deve parlare a Cruz di quello che ha appena visto per non perdere il lavoro. Mantenendo i nervi saldi, la Figueroa chiederà però a Teresa di ascoltarla e la renderà partecipe del fatto che, dal suo punto di vista, Cruz e Lorenzo stanno portando avanti un piano per obbligare Curro a sposarsi.

Memore del tentativo di matrimonio precedente andato a vuoto con Julia (Victoria Lago), la cognata di Josè Juan (Jorge Pobes), Teresa darà dunque a Angela il beneficio del dubbio e, almeno per il momento, non farà menzione a Cruz di quanto ha visto. Ma ciò basterà davvero per non mettere Angela in una posizione difficile? La domanda è lecita, visto che la Ezquerdo ce l’avrà con lei per avere svelato a Martina che può rifiutarsi di vendere la sua parte de La Promessa… Seguici su Instagram.