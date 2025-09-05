Anticipazioni La promessa: Manuel fa una proposta “spiacevole” a Catalina, ecco quale

C’è una persona che Catalina de Lujan (Carmen Asecas) non vuole più sentire nominare: Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), il padre dei suoi due gemelli in arrivo. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza andrà in escandescenze appena il fratello Manuel (Arturo Garcia Sancho) le farà una proposta che riguarda il suo ex…

La Promessa, news: la crisi economica della tenuta

Tutto partirà quando, a causa di grossi problemi economici, Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) prenderanno seriamente in considerazione l’idea di vendere parte dei territori de La Promessa per ricavare un po’ di denaro. Tale idea non piacerà né e a Manuel e Catalina, né a Martina (Amparo Pinero), ormai diventata proprietaria del 25% della residenza.

E così, mentre un tentativo di ingannare Martina andrà male – tant’è che i marchesi dovranno coinvolgere Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), il fidanzato della giovane, per convincerla a dare il suo consenso per la vendita – Catalina continuerà ad insistere con la sua idea per salvare la tenuta, ossia coltivare alcune terre ormai dismesse per fare cassa. Un’idea che inizialmente piacerà a Manuel, anche se ad un certo punto il giovane comincerà ad avere dei dubbi…

La Promessa, trame: i dubbi di Manuel

Dopo aver ragionato meglio sull’idea di Catalina, Manuel avrà la sensazione che sia lui e sia la sorella non abbiano abbastanza conoscenze nel campo della coltivazione per portare a termine l’ambizioso progetto. Proprio per questo, il marchesino comincerà a ventilare l’ipotesi di contattare una persona più esperta affinché possa dare loro tutte le nozioni del caso e presentare un piano che convinca anche Alonso.

A detta di Manuel tale persona potrebbe essere proprio Adriano, che ha speso tutta la sua vita nel gestire non solo i terreni che ha ereditato dal defunto padre, ma pure quelli della stessa Promessa. Tuttavia, visto che sarà pienamente conscio del fatto che il Garcia è il padre dei bambini che Catalina aspetta, Manuel vorrà prima affrontare la questione con la sorella…

La Promessa, spoiler: Manuel fa una proposta “spiacevole” a Catalina

Possiamo anticiparvi che Manuel prenderà “alla larga” tale discorso. Non a caso, di fronte alla ricerca di un contadino esperto, la Lujan proporrà Tadeo (Mario Zorrilla), con cui di tanto in tanto si intrattiene a giocare a scacchi. A un certo punto, Manuel le dirà di aver pensato invece ad Adriano, ma Catalina sottolineerà che non intende riaprire per nessuna ragione al mondo quel capitolo della sua vita e comunicherà al fratello che tale strada non è nemmeno da prendere in considerazione!

Insomma, Catalina sembrerà davvero irremovibile di fronte alla prospettiva ventilata da Manuel, ma col passare delle ore cambierà idea? Per adesso possiamo dirvi che, tra non troppo tempo, Catalina si troverà faccia a faccia con Adriano. E, allora, cosa succederà? Seguici su Instagram.