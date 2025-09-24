Anticipazioni La Promessa: Pia rivela a Romulo che ha ucciso il barone Juan! E ora?

Non si scappa dal proprio passato, soprattutto se c’è di mezzo un assassinio. È questo il problema che si troverà ad affrontare Pia Adarre (Maria Castro) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Minacciata da Santos Pellicer (Manu Imizcoz), la domestica sarà costretta a confessare a Romulo Baeza (Joaquin Climent) che, diversi anni prima, ha ucciso il barone Juan Ezquerdo (Eva Martin), il padre della dark lady Cruz (Eva Martin). Un’ammissione che darà il via a diversi scenari…

La Promessa, news: Santos minaccia Pia, ecco perché

La trama arriverà ad una svolta quando Santos inizierà a sperare in una riconciliazione tra la madre Ana (Melania Cruz) e il padre Ricardo (Carlos de Austria), ormai separati da diverso tempo. Proprio per questo, incentivato anche da Petra Arcos (Marga Martinez) ad agire in tal senso, il giovane inizierà ad osservare con attenzione ogni mossa di Pia, che considererà un vero e proprio ostacolo per il ricongiungimento dei suoi genitori.

Santos si troverà così ad origliare un dialogo tra Pia e Jana Exposito (Ana Garces) e non farà fatica a comprendere che ha ucciso Juan. Proprio per questo, in un infuocato scontro, il giovane Pellicer intimerà alla Adarre di stare lontana da Ricardo, se non vuole che venga fuori il suo coinvolgimento nell’assassinio del barone, che tutti credono essere morto in un incidente d’auto!

La Promessa, spoiler: Pia confessa a Romulo che ha ucciso Juan

Occhio dunque a quello che succederà in seguito nella telenovela: ad un certo punto, Santos concretizzerà le sue minacce e svelerà a Romulo che Pia ha ucciso Juan. Ovviamente, il maggiordomo tenderà a non credere alle parole del valletto, ma chiederà comunque spiegazioni a Pia per capire come il giovane possa essersi inventato un’accusa così pericolosa nei suoi riguardi.

A quel punto, visto che si sentirà messa alle strette, la Adarre sceglierà di non mentire a Baeza e, rivedendo in parte quanto accaduto diversi anni prima, dirà di aver colpito Juan con un oggetto contundente, finendo per ucciderlo, al culmine dell’ennesimo tentativo di violenza.

La Promessa, trame: Romulo dubbioso sulla storia di Pia

Dato che anche Romolo si è macchiato dell’omicidio di Gregorio (Bruno Lastra), l’uomo sarà comprensivo con Pia e le prometterà che con lei il suo segreto è al sicuro, sottolineando che Santos non ha abbastanza prove per inchiodarla per il crimine. Tuttavia, con il trascorrere delle ore, il Baeza Senior arriverà alla conclusione che, da sola, Pia non avrebbe certamente potuto spostare il cadavere del barone e inscenare il suo incidente.

Certo del fatto che qualcuno l’abbia aiutata, Romulo chiederà ulteriori spiegazioni a Pia, che però eviterà di dirgli i nomi dei suoi complici, proteggendo così Teresa (Andrea del Rio), la vera persona che in realtà Juan voleva violentare quella sera, Jana e Maria Fernandez (Sara Molina), tutte e tre complici nell’occultamento del cadavere.

Ma fino a quando questo segreto potrà restare tale? Per il momento, Pia darà rassicurazioni a Teresa, Jana e Maria Fernandez sul suo silenzio, ma non è detto che Romulo non arrivi da solo alla verità… Seguici su Instagram.