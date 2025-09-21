Beautiful, anticipazioni americane: gli Sharpe in crisi, subentra Taylor?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, le vicende rocambolesche di Luna Nozawa rischieranno di impattare fortemente nel matrimonio di Deacon e Sheila Sharpe: la coppia, infatti, non ha mai condiviso lo stesso punto di vista sulla ragazza da quando la Carter ha scoperto che la giovane non era solo cugina di Finn, ma anche sua figlia (e, di conseguenza, nipote della stessa Sheila).

Per la prima volta da quando è tornata a Los Angeles, Sheila ha dunque avuto un familiare più che pronto ad avere un rapporto con lei, anche perché, al momento della rivelazione del legame di sangue, Luna non poteva contare su nessun altro se non nella nonna paterna. Tuttavia, poiché le azioni criminali di Luna sono costate la vita a due persone molto care a Deacon (il cameriere Hollis e il senzatetto Tom Starr, che in Italia conosceremo nei prossimi mesi), l’uomo non ha mai voluto accettare la ragazza o scommettere su una sua sincera redenzione.

Per questo, in un primo momento, Sheila ha cercato di aiutare la nipote in segreto, ma poi, messa di fronte ad un ultimatum dal marito, la Carter aveva invitato Luna a lasciare la città, salvo pentirsene poco dopo, soprattutto a seguito dell’apparente morte di Luna. Quando poi ha scoperto che la giovane era sopravvissuta, Sheila si è sempre mostrata di sostegno, mantenendo una posizione ambigua: da una parte apprezzando e approvando certe azioni della ragazza, dall’altra cercando di arginarla ben sapendo che, qualora avesse perso lucidità, avrebbe potuto compromettere la propria libertà. Insomma, Sheila nella parente riconosce se stessa, una persona affine, ma teme anche che possa commettere i suoi stessi sbagli e rovinarsi la vita come è successo a lei.

Stando agli spoiler, Li Finnegan informerà Sheila delle ultime terribili novità su Luna: la ragazza è incinta di Will Spencer, dopo essersi approfittata di lui, in pratica violandolo senza consenso. La reazione di Sheila, tutto sommato contenta per la gravidanza, farà capire con disapprovazione alla dottoressa che la Carter già sapeva dell’orrore commesso da Luna. Ma a mettere Sheila sulla graticola sarà soprattutto l’ingresso nella vicenda di Deacon, che si mostrerà per niente tenero nei confronti della Nozawa e che sarà decisamente deluso dal fatto che Sheila gli abbia mentito, nascondendogli il fatto che Luna fosse viva e che lei la stesse aiutando. La situazione per la coppia si farà sempre più tesa man mano che Deacon realizzerà le dimensioni delle bugie e dei segreti della moglie. La sua ferma convinzione che Sheila sia cambiata inizierà a traballare?

Le anticipazioni segnalano che l’uomo si rivolgerà a Taylor Hayes per una consulenza, ma la psichiatra lo inviterà a cercare altrove. Lo spoiler di una loro interazione ha subito fatto scattare l’ipotesi che possa essere proprio Deacon il prossimo interesse amoroso della donna: già in passato gli autori avevano provato ad esplorare una possibile vicinanza tra i due personaggi, che, fino ad allora, mai avevano avuto molto a che fare l’uno con l’altro (sebbene, per un periodo, avessero fatto parte della famiglia Forrester entrambi). Però il possibile avvicinamento tra Taylor e Deacon, avvenuto un paio di anni fa (almeno per quanto riguarda le puntate nostrane), era stato presto abbandonato. Che sia arrivato il momento di fare sul serio?

A validare la possibilità c’èmil fatto che, in assenza di nuovi ingressi, le opzioni per Taylor sono piuttosto limitate. Dagli spoiler sappiamo che Bill Spencer non sarà una strada praticabile. Altri hanno pensato ad Eric Forrester: nonostante da anni sia caduto il silenzio sui trascorsi tra la psichiatra e l’ex suocero, i due hanno avuto una vera e propria love story con tanto di convivenza (senza dimenticare che, negli anni ’90, ad un certo punto Eric provò a corteggiare Taylor, che lo rifiutò per via dell’amicizia con Stephanie). Tuttavia il rapporto tra i due non è al momento dei migliori: è stato Eric a rivelare a Taylor che Ridge ha sposato Brooke subito dopo aver rotto il loro fidanzamento e la psichiatra ha respinto qualsiasi parola di conforto da parte del patriarca; accusandolo in realtà di gioire per le nozze (visto che per mesi ha fatto di tutto per convincere Ridge a tornare dalla Logan), Taylor ha bollato come falsa la sua amicizia, rifiutando di lasciarsi compatire da un uomo che non ritiene affatto suo amico.

Stando così le cose, l’aggravarsi di una crisi tra Deacon e Sheila potrebbe portare ad avvicinamento dell’uomo a Taylor? Seguici su Instagram.