Beautiful: Luna incinta di un erede Spencer? | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Luna Nozawa è prossima più che mai a tornare in prigione, ma la ragazza potrebbe avere un sorprendente asso nella manica… o nella pancia! Ricordate il piano che, come vi avevamo riportato, sembrava albergare nella mente della giovane? Ebbene, inizialmente sembrava che il progetto di salvarsi tramite una gravidanza fosse fallito visto che, pochi giorni dopo la notte trascorsa con un inconsapevole Will Spencer, un primo test di gravidanza aveva dato esito negativo. Tuttavia un nuovo test sembra pronto a rimescolare le carte, proprio quando l’ultimo misfatto di Luna è venuto a galla!

Will, infatti, deciso a scoprire l’identità della misteriosa giovane con cui è stato “a sua insaputa”, si era fatto aiutare da Liam Spencer per rintracciare la posizione del cellulare da cui la sconosciuta continuava a mandargli messaggi anonimi. Sconvolto, il giovane rampollo si era ritrovato davanti una Luna viva e vegeta che, ignorando la repulsione di Will, aveva cercato di provocarlo con un tentativo di seduzione finito male.

Mentre Luna, così, scappava dall’appartamento di Li, Will informava della sconvolgente verità i genitori, Bill Spencer e Katie Logan. I due, furiosi e in cerca di giustizia, si sono presentati alla porta di Li, la quale aveva appena scoperto che la nipote se ne era nuovamente andata dal nascondiglio, contravvenendo ai suoi ordini. Li ha così scoperto con orrore quanto fatto dalla parente durante la sua precedente fuga, diventando protagonista di un confronto con Bill durante il quale i due si sono rinfacciati le reciproche chance concesse a Luna (e che, puntualmente, la ragazza ha sprecato compiendo nuovi crimini).

Proprio in quel momento, fallito il tentativo di ottenere aiuto dal suo nuovo amico Remy Price, Luna è rientrata nell’appartamento, trovando la spiacevole accoglienza. La difesa della ragazza è consistita in una delirante convinzione che la notte trascorsa con Will, per quanto nata da premesse sbagliate, sia stata speciale e abbia dimostrato il legame che esisterebbe tra loro.

Insomma, Luna ha respinto le accuse degli Spencer di aver violato il ragazzo, che mai avrebbe mai dato il consenso al rapporto se fosse stato lucido. E la prima a scagliarsi contro Luna è stata proprio Li, accecata dalla rabbia per aver messo a repentaglio tutto, dalla propria morale alla carriera, pur di concederle l’opportunità di redenzione.

Accusandola di essere come sua madre Poppy (rea di essersi approfittata di un giovanissimo Finn) l’ha afferrata per il collo, nel tentativo di strangolarla. Fermata dagli Spencer ad un passo dall’uccidere Luna, quest’ultima è stata presa di peso dai suoi interlocutori, decisa a denunciarla alle Autorità. A quel punto, per l’orrore di tutti, dalla borsa di Luna è caduto un test di gravidanza dall’evidente risultato positivo!

Luna, dunque, è davvero incinta di Will? E la gravidanza sarà la sua scappatoia per evitare la galera o quanto meno guadagnare tempo? Questo secondo test è stato effettuato nell’appartamento di Remy, quando Luna ha chiesto all’ignaro amico di poter usare il suo bagno. L’esame casalingo non mente oppure, in qualche modo, Luna è riuscita a falsificarne l’esito?

In ogni caso, Bill ordinerà alla ragazza di risolvere il problema nel modo più radicale possibile, ricorrendo all'aborto, mentre Katie consiglierà a Will di aspettare prima di raccontare tutto ad Electra, evitando di prendere decisioni affrettate di cui potrebbe pentirsi…