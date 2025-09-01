Beautiful, anticipazioni americane: Thomas torna ma non per Hope, ecco il vero motivo!

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester tornerà a Los Angeles, ancora interpretato da Matthew Atkinson. La natura di questo rientro (se si tratta di una situazione definitiva o un arco narrativo da “guest”) non è stata per ora chiarita, tuttavia sono invece certe le circostanze nelle quali si muoverà lo stilista. Almeno ad oggi, chi sperava in una riapertura del discorso tra lui e Hope Logan resterà deluso, con lei impegnata in un triangolo con Liam Spencer e Carter Walton. Tre spasimanti contemporaneamente sarebbero forse troppi, per cui, almeno per il momento, saranno altri i motivi che riporteranno in città Thomas. In particolare il ragazzo arriverà per dare supporto a Taylor Hayes, che si appresta ad organizzare le nozze con Ridge Forrester.

Nei nostri aggiornamenti dagli USA, avevamo lasciato Ridge a Napoli, intento a salvare Brooke Logan dall’annegamento, giurandole che avrebbe sistemato le cose. In realtà, una volta tornato a Los Angeles, lo stilista si è mosso con molta cautela, anzi, in pratica non ha fatto un passo. Sentendosi vincolato a rispettare (almeno stavolta) le promesse fatte a Taylor, Ridge non ha finora trovato l’occasione giusta per affrontare con la psichiatra il discorso con cui romperebbe con lei per tornare da un’impaziente Brooke, la quale intanto, sebbene affermi che non starà ad aspettarlo, di fatto sta attendendo che Ridge metta in pratica quanto dichiarato e si ricongiunga con lei.

Beautiful, trame americane: povera Taylor, nessuno è dalla sua parte!

Più facile a dirsi che a farsi, a quanto pare, con una Taylor che, ignara di come le cose si siano messe tra il fidanzato e la rivale, insisterà per fissare la cerimonia, forse sentendo nel profondo di doversi affrettare. Con Steffy fuori città, Taylor è più isolata che mai, subendo da chiunque discorsi e avvertimenti su come verrà mollata per l’inevitabile, sebbene altalenante, destino tra Ridge e Brooke.

Eric, Donna e Katie hanno più volte fatto il discorsetto a Taylor, non nascondendo la propria lealtà nei confronti di Brooke. Se dalle sorelle è più che normale, a dare dispiacere a Taylor è non avere il supporto di Eric, sebbene sembri aver accettato che l’ex suocero mai la considererà l’amore di Ridge.

Beautiful, spoiler USA: Thomas torna per mamma Taylor!

Così ecco arrivare Thomas, che presto avviserà Brooke di non frapporsi tra i propri genitori e avrà modo di confrontarsi sulla questione anche con il nonno Eric, il quale, comunque continuerà ad avere il proprio punto di vista. Il patriarca, infatti, tornerà nuovamente ad invitare Ridge a lasciare Taylor, senza farsi influenzare da ciò che ritiene di dovere a Steffy e Thomas. Quest’ultimo, stando agli spoiler, si confronterà anche col padre.

Pare evidente, ormai, che il fidanzamento tra Ridge e Taylor abbia le ore contate (ma ormai era scontato fin dall'inizio, essendo questo il finale di ogni capitolo del triangolo da venti anni a questa parte), ma Thomas accetterà la cosa con rassegnazione o l'ennesima delusione materna, stavolta, creerà una più netta spaccatura con i suoi parenti maschi più prossimi?