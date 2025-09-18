Beautiful: DEKE SHARPE è il personaggio gay, ma chi è? | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, come vi avevamo anticipato, ha fatto il suo debutto l’attore Harrison Cone nei panni di un misterioso personaggio imparentato con qualcuno dei volti principali della soap.

Il ragazzo, già lo sapete, sarà la metà della prima coppia gay composta da due uomini nella storia di The bold and the beautiful. Il giovane, infatti, è stato introdotto come fidanzato di Remy Pryce, ex stalker di Electra Forrester. La spiegazione su come quest’ultimo sia passato dall’ossessione per la pronipote di Eric Forrester ad un amore omosessuale è stata per ora rapida e sbrigativa: a quanto pare fissarsi su una donna e ottenere la sua attenzione gli avrebbe permesso di nascondere la propria vera identità seppellire il vero se stesso che ora ha finalmente accettato.

Secondo l’interprete di Remy, Christian Weissman, la love story con Deke (questo il nome del nuovo personaggio in arrivo) potrebbe rappresentare per lo stesso Remy la storyline della redenzione in Beautiful, tramite la quale dimostrare di essere cambiato e aver superato gli errori del passato.

Veniamo però a Deke e al mistero che aleggiava sulla sua identità: al momento il ragazzo ha interagito solo con Remy e con Luna Nozawa quando quest’ultima, in fuga, si è presentata alla porta di Remy, scoprendo così che il conoscente abita nella stessa palazzina dove sua nonna / zia Li Finnegan la teneva nascosta. Le speranze di essere aiutata da Remy, però, si sono infrante proprio con l’arrivo di Deke, che ha chiesto e ottenuto che il ragazzo la mettesse alla porta, vista la sua storia criminale con i Forrester e gli Spencer. Remy ha poi assicurato a Deke, preoccupato del possibile ascendente di Luna su di lui, che quella con la Nozawa è stata solo una fugace e superficiale conoscenza e che non si farà coinvolgere dalle trame della ragazza.

Detto questo: Deke, che è deciso a sfondare come stilista alla Forrester Creations, chi è? Ebbene la risposta, o almeno parte di essa, è stata svelata dai titoli di coda delle puntate americane più recenti, in cui il ragazzo è elencato come Deke Sharpe!

Si tratterebbe, dunque, di un parente di Deacon Sharpe: forse suo figlio (il famoso “piccolo Eric” o, meglio, Deacon Junior), le cui tracce si sono perse fin dai primi anni ‘2000? La verità verrà chiarita nei prossimi episodi, dove si capirà anche se il ragazzo già lavora nella casa di moda e se, dunque, “off screen” (lontano dallo sguardo dei telespettatori) sta già coltivando rapporti con i Forrester, che nella sua prima infanzia furono la sua famiglia.

Ad attirare subito l’attenzione dei telespettatori USA è stata un’evidente stranezza anagrafica: il piccolo Eric dovrebbe essere più grande della sorellastra Hope Logan, essendo nato un po’ prima. Non sarebbe tuttavia il primo caso di riscrittura in questo senso: infatti anche Marcus Walton, partorito da una Donna Logan adolescente, fu introdotto come ragazzo molto più giovane dei cugini Rick Forrester e Bridget Forrester, in realtà nati molti anni dopo.

Sul piccolo Eric, inoltre, c’è un’importante precisazione da fare: nel 2010 apparve in Febbre D’Amore quando la madre Amber Moore era un personaggio fisso nella soap cugina di Beautiful. All’epoca era poco più di un bambino, mentre a Los Angeles Hope Logan era stata da poco introdotta come diciottenne. Insomma, l’errore sulla loro differenza d’età è storia vecchia per il pubblico americano.

Deke, dunque, è davvero il figlio di Deacon Sharpe e Becky Moore, che Amber ha cresciuto come proprio? Cosa ha fatto tutto questo tempo? Le ultime notizie risalgono a quando, nel 2012, Amber lasciò Genoa City per tornare a Los Angeles e riaffacciarsi in Beautiful. Prima del salto di soap, Amber rivelò di aver iscritto il figlio in una scuola privata, affinché fosse al sicuro da Sarah Carter, sedicente sorella di Sheila, che all’epoca minacciava il bimbo per manovrare Deacon nei propri crimini. Seguici su Instagram.