Beautiful: Deke Sharpe è il “piccolo Eric”, confermato! | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful è alla fine arrivata la conferma: la new entry Deke è in realtà una vecchia conoscenza della soap! Il ragazzo, infatti, altri non è che il bambino nato come Eric Forrester III e che, sul finire degli anni ’90, fu al centro di una delle storyline più iconiche di Beautiful, quello dello scambio di culla con cui Amber Moore fece passare il figlio della cugina, Becky Moore, come il proprio, quando in realtà aveva perso il bambino dopo una gravidanza con paternità incerta.

La vicenda alimentò per anni la narrazione della soap, permettendo l’introduzione del padre biologico del bimbo, Deacon Sharpe. Quando nei primi anni ‘2000 sia quest’ultimo che Amber uscirono di scena, del piccolo Eric (che Deacon chiamava Deacon Junior) si persero le tracce, salvo ricomparire poco più che bambino in Febbre D’Amore, quando entrambi i genitori fecero il salto nella soap cugina di Beautiful.

Nonostante da tempo ci sia stato detto che Hope Logan rappresentasse per Deacon l’ultima speranza di avere una famiglia, ora salta fuori che con Deke l’uomo ha un ottimo rapporto, lasciando intendere che il giovane non è nuovo nel fare visite a Los Angeles al genitore, del quale conosce la nuova moglie Sheila Carter.

Come annunciato al padre, Deke si è trasferito definitivamente in città, con l’ambizione di entrare alla Forrester Creations come stilista, ora che ha completato gli studi alla scuola di design. Deke ha chiesto a Deacon di mettere una buona parola per lui con Brooke Forrester, mentre lui si metterà in contatto con Hope: a quel punto scopriremo in quali rapporti sia con la sorellastra, anche se pare sensato ritenere, a questo punto, che i due abbiano sempre avuto un qualche legame.

Dell’incongruenza anagrafica che vede Hope come la maggiore, nonostante Deke sia nato diversi anni prima, vi abbiamo già parlato: la questione ha un precedente che risale al 2010, quando Deke appariva bambino in Febbre D’Amore, mentre Hope in Beautiful aveva compiuto i diciotto anni.

Dalle prime scene padre e figlio, inoltre, abbiamo appreso che Deacon è a conoscenza del fatto che Deke sia gay e che non ha alcun problema con la sua sessualità. Già, perché se ci seguite sapete anche che Deke rappresenta la metà della prima coppia gay maschile di Beautiful, assieme a Remy Price. Quest’ultimo, pur incoraggiando il suo boyfriend a inseguire i suoi sogni nella moda, lo ha anche avvisato di non fare il suo nome alla Forrester, rimandando per il momento una spiegazione dettagliata (ovvero rivelargli di aver perseguitato Electra Forrester in una vicenda di revenge p*rn). La coppia potrebbe avere potenziali problemi anche per via della conoscenza tra Remy e Luna Nozawa, sebbene il giovane abbia assicurato a Deke di non volere più contatti con la ragazza, che si è macchiata di troppi crimini.

Detto questo: con Deke in primo piano, ci sono speranze che, prima o poi, anche sua madre Amber compaia sulla scena, magari portandosi dietro l'altra figlia, Rosie?