Beautiful: Ridge molla Taylor e sposa subito Brooke! | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge e Brooke Forrester sono di nuovo marito e moglie. Lo stilista e la Logan sono reduci da una lunga crisi che aveva impedito loro di convolare a nuove nozze: ciò era accaduto quando la figlia della donna, Hope, era stata protagonista con Carter Walton di una scalata ostile al controllo della Forrester Creations, ottenuto mediante la firma fraudolenta di alcuni documenti da parte di Ridge e Steffy che acconsentivano ad una “ristrutturazione” fiscale dell’azienda (con tanto di clausola tramite la quale veniva assegnato il controllo esecutivo della casa di moda a Carter).

All’epoca un furioso Ridge si era rivolto a Hope con termini poco lusinghieri e a quel punto Brooke non aveva potuto accettare tali parole da parte del compagno. La frattura aveva spinto lo stilista a correre tra le braccia di Taylor Hayes. Brooke, decisa comunque a riportare il controllo dell’azienda ai suoi legittimi proprietari, aveva accettato l’incarico di amministratore delegato per stare vicino a Hope e Carter e convincerli, con il tempo, a restituire la “refurtiva”. La mossa della Logan, però, aveva ulteriormente inasprito il rapporto con Ridge, che aveva visto nella sua mossa un apparente tradimento.

Quando la situazione si è risolta e sulla famiglia è tornato il sereno, Ridge è rimasto con Taylor, sebbene sia Brooke che Eric abbiano provato a lungo a convincerlo ad accettare che la Logan avesse solo cercato di aiutarlo. Il recente incidente a Napoli di cui vi abbiamo già parlato ha però rimescolato le carte, portando Ridge a capire come sarebbe la sua vita senza l’amata Brooke.

Sebbene con cautela, Ridge è riuscito a troncare il fidanzamento con Taylor, quando la psichiatra si è mostrata sempre più decisa a fissare una data per il loro matrimonio. Per la donna la mossa dell’ex marito, a cui dovrebbe essere ormai abituata, è invece arrivata come una doccia fredda. Dapprima in una sorta di fase di negazione, Taylor si è dichiarata decisa a non permettere a Ridge di ricadere nella relazione tossica con Brooke, stabilendo che l’uomo si fosse fatto fare il lavaggio del cervello dalla rivale e da Eric. Dovendo però, poi, accettare la realtà, Taylor ha ricordato a Ridge di non essere solo un approdo sicuro ogni volta che il suo rapporto con Brooke attraversa l’inevitabile naufragio periodico…

Comunque sia, e dopo aver rassicurato Ridge sul proprio stato (ricordiamo che alla donna l’anno scorso era stata diagnosticata la malattia del cuore infranto, in parte dovuta proprio alle delusioni avute con lo stilista), Taylor lo ha invitato ad andare da Brooke, il suo destino. Una volta rimasta sola, Taylor si è lasciata andare al pianto, venendo consolata dal figlio Thomas, furioso per il fatto che il padre l’abbia ferita di nuovo.

Dall’altra parte del cuore di Ridge, invece, è stat0 il tempo della felicità: informata Brooke di aver lasciato Taylor, Ridge ha preso un anello dalle ultime creazioni della divisione gioielli e l’ha messo al dito della Logan, chiedendole di sposarlo seduta stante. Brooke, euforica, ha ovviamente accettato e i due si sono dunque uniti in matrimonio in un rituale improvvisato da Carter Walton, altro membro della folla che, in scena, ha passato le ultime settimane a parlare solo della storia d’amore dei due…

Ovviamente, senza licenza e senza testimoni, il matrimonio apparirebbe legalmente invalido. Staremo a vedere se gli sposi, nei prossimi episodi, annunceranno di essere poi stati al Comune per le dovute scartoffie. Già anni fa, in fondo, Ridge si era sposato in una cerimonia in solitaria con Caroline Spencer Jr dal valore puramente simbolico: i due si erano poi recati “off screen” in municipio per rendere tutto legalmente valido. Seguici su Instagram.