Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz fa una scoperta sconcertante! Ecco quale

Una scoperta choc sta per caratterizzare le prossime puntate di Forbidden Fruit. Per liberarsi da un ricatto di Ender Çelebi (Şevval Sam), Yildiz Yilmaz (Eda Eca) darà ordine al losco Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca) di rubare il cellulare della nemica, ma finirà per apprendere qualcosa di sconcertante…

Forbidden Fruit, news: Yildiz e le minacce di Ender

La storyline si delineerà quando, nonostante un’alleanza sancita tra di loro, Yildiz e Ender non riusciranno a boicottare il matrimonio di Zehra Argun (Şafak Pekdemir) e Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu). A quel punto, non appena i due diventeranno marito e moglie, Yildiz comincerà a temere che Ender possa decidere di fare ascoltare una sua conversazione telefonica registrata sul cellulare al marito Halit Argun (Talat Bulut), in grado di dimostrare il suo coinvolgimento nel tentativo di sabotaggio.

Decisa a lottare, al fine di evitare che il suo legame d’interesse con Halit vada in malora, Yildiz prenderà dunque la decisione di sottrarre il telefonino a Ender. Tuttavia, Yildiz non potrà di certo agire da sola, motivo per il quale chiederà a Dündar, il “finto fidanzato” della sorella Zeynep (Sevda Erginci), di macchiarsi del furto. Tutto procederà però secondo i piani?

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz fa una scoperta sconcertante!

In tal senso, possiamo anticiparvi che, grazie ai suoi uomini, Dündar riuscirà effettivamente a rubare il cellulare di Ender durante una mattinata trascorsa dalla donna in vari negozi. Çelikkan, a quel punto, consegnerà immediatamente il cellulare a Yildiz, che però andrà incontro ad una scoperta sconcertante non appena avrà tra le mani il telefono della “nemica”.

Yildiz troverà infatti nella memoria alcune foto di Ender a letto con Alihan Taşdemir (Onur Tuna). Inconsapevole del fatto che la Çelebi ha realizzato quegli scatti quando l’uomo era completamente incosciente e ubriaco, per costringerlo a rinunciare al divorzio dopo la pace con Halit, Yildiz si convincerà del fatto che il matrimonio tra l’imprenditore e Ender non sia mai stato finto, come invece ha Alihan ha più volte sostenuto.

Forbidden Fruit, trame: la confessione di Yildiz a Zeynep

In preda al nervosismo più totale, Yildiz cancellerà tutti gli scatti e poi affronterà Alihan, chiedendogli di stare il più lontano possibile da Zeynep. Col trascorrere delle ore, la Yilmaz proverà però dei veri e propri rimorsi di coscienza al pensiero di stare nascondendo tutto quanto a Zeynep, tanto è che le darà appuntamento per parlarle.

In quell’incontro, ancora ignara dell’equivoco e dell’ennesimo inganno di Ender, Yildiz parlerà a Zeynep degli scatti sul letto di Alihan: una confessione che per Zeynep rappresenterà una vera e propria doccia fredda, dato che fino a quel momento aveva scelto di credere ai racconti dell’ormai ex fidanzato. Delusione che porterà Zeynep a fare una vera e propria sciocchezza… Seguici su Instagram.