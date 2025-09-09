Forbidden Fruit: Zehra e Kemal, tutti tramano contro il loro matrimonio! | Anticipazioni

Il matrimonio improvviso tra Zehra Argun (Şafak Pekdemir) e Kemal (Sarp Can Köroğlu) metterà in agitazione diversi personaggi di Forbidden Fruit. Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi turca, una rete fitta di inganni si comincerà a muovere di fronte ai due promessi sposi…

Forbidden Fruit, news: il matrimonio tra Zehra e Kemal salta all’improvviso

Deciso a dare un forte segnale all’ex moglie Yıldız Yılmaz (Eda Ece), Kemal proporrà con successo a Zehra di diventare sua moglie. Tuttavia, per evitare qualsiasi tipo di scontro, la ragazza parlerà al padre Halit Argun (Talat Bulut) delle imminenti nozze. L’imprenditore approfitterà dunque della situazione venutasi a creare per scendere a patti con il suo socio: gli dirà infatti che intende accettare il matrimonio soltanto se lo aiuterà a contrastare la guerra dei novelli sposi Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Ender Çelebi (Şevval Sam) mossa contro di lui.

Kemal si preparerà dunque a sposare Zehra in fretta e furia, con Halit come testimone. Tuttavia, il lieto evento verrà interrotto sia dall’arrivo di Yildiz, sia dalla notizia dell’incidente di Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu), che avrà investito una donna dopo essersi messo alla guida di un auto pur non avendo la patente.

Forbidden Fruit, trame: Halit ricattato da Osman

A quel punto, Kemal e Zehra dovranno dire addio ai loro propositi matrimoniali, basati solo ed esclusivamente sulla convenienza da parte dell’uomo. Non a caso, appena capirà che Yildiz non è ancora indifferente al suo fascino, Kemal cercherà a più riprese di posticipare le nozze con la Argun con grosso rammarico di Halit, che invece dovrà vedersela con un nuovo ricattatore.

Osman, il figlio della donna investita da Emir, vorrà infatti avere in cambio tantissimo denaro per non ricorrere alle via legali, ma Halit sarà in ristrettezze economiche, senza il matrimonio tra Kemal e Zehra, e dovrà ingegnarsi per cercare di frenare le assurde richieste dello sconosciuto. Il tutto mentre attorno a Zehra e Kemal inizieranno ad accumularsi diversi inganni che avranno un unico fine: non farli sposare…

Forbidden Fruit, spoiler: tutti tramano contro il matrimonio di Zehra e Kemal!

Da un lato Yildiz non riuscirà a sopportare l’idea che il suo ex marito, del quale è ancora innamorata, si sposi con un’altra e organizzerà una serie di stratagemmi per farlo litigare con Zehra. Ad esempio, con l’aiuto della sorella Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), inviterà l’ex fidanzata di Kemal ad una cena tra gli ex conoscenti di Bursa e mostrerà a Zehra lo scatto di lui insieme alla donna.

Yildiz non sarà però la sola a tramare: a non volere l'unione sarà anche Ender. Per questo, durante un gala, quest'ultima farà ubriacare Zehra e le sguinzaglierà contro i paparazzi, che la fotograferanno al fianco di un modello. Ma davvero tali escamotage andranno a buon fine? Occhio perché una grossa sorpresa è in arrivo…