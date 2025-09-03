If you love, anticipazioni ultima puntata 4 e 5 settembre 2025

Anticipazioni e trama ultima puntata If you love di giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025

Ates allontana Fusun dall’azienda con il sostegno di Umut, ma sceglie di cedere a quest’ultimo il ruolo di Amministratore Delegato e di ritornare in Spagna prima dell’udienza per l’affidamento dei figli, ormai convinto che la sentenza non gli sarà favorevole. Dopo aver dato il suo addio a tutti, si concede una serata finale in compagnia di Leyla, la quale sta lentamente riuscendo a perdonare sua madre Firuze.

Poco prima di imbarcarsi sul volo, riceve una telefonata da Ilgaz, che lo informa del ricatto di Fusun a Umut, legato alla minaccia di rivelare un accordo segreto stipulato con un’azienda concorrente. Malgrado la gravità della situazione, Ates rimane fermo sulla sua decisione e termina la conversazione. Arriva infine il giorno del processo, dove il giudice ascolta attentamente tutte le parti coinvolte, inclusi i bambini… Seguici su Instagram.

Per maggiori informazioni sull’ultima puntata di If you love, vi rimandiamo al post apposito che abbiamo realizzato sull’argomento.