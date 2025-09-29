Il paradiso delle signore: Johnny non piacerà a Irene. Oppure… sì? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore c’è chi va e c’è chi viene. Nella settimana dal 6 al 10 ottobre la presenza di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) sarà definitivamente agli sgoccioli, ma intanto Ciro (Massimo Cagnina) avrà ormai deciso di acquistare le sue quote della caffetteria. Per poterlo fare, ovviamente, il signor Puglisi sarà costretto a chiedere un prestito: sarà facile ottenerlo?

Mica tanto: prima Concetta (Gioia Spaziani) e poi lo stesso Ciro scopriranno che la banca non ha concesso il prestito. Come fare ora per diventare unici proprietari della Caffetteria?

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che, con l’uscita di Salvo ed Elvira (Clara Danese), il cast del Paradiso sarà arricchito da un nuovo giovane personaggio dalle venature alquanto “rock”. Come già anticipato a suo tempo, il nuovo ruolo – interpretato da Mirko Lorusso – è quello di Johnny, un cugino di Delia (Ilaria Maren) che entrerà in scena durante una manifestazione pacifista: al poliziotto Mimmo (Vito Amato), la new entry dirà appunto di essere un parente di Delia e dunque da lì a poco il ragazzo inizierà a interagire con gli altri personaggi del Paradiso, portando un bell’entusiasmo.

Pare che solo Irene non si sentirà coinvolta più di tanto da questa novità: che Johnny gli stia antipatico? Datele un po' di tempo, l'impressione è che pian piano cambierà idea. Eccome se la cambierà!