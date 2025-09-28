Il paradiso delle signore: Marcello vuole portare via Adelaide dalla villa! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore 10, l’imminente “peccatuccio” che sta per vedere protagonisti Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà testimoniato da una serie di fotografie compromettenti che, neanche a dirlo, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) vorrà quanto prima mostrare ad Adelaide (Vanessa Gravina). Ma, come già sappiamo, l’impresa non gli riuscirà perché, all’ultimo momento, le foto spariranno! Chi le ha prese?

L’enigma troverà la sua soluzione quando vedremo Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) consegnare gli scatti incriminati a Marcello, evitando insomma che le foto che ritraggono quest’ultimo e Rosa finiscano nelle mani della Contessa.

Da dove nasce tutta questa generosità di Tancredi? Vedremo. Quel che è certo è che, una volta superato quello che poteva essere un grosso scoglio, Barbieri farà in fretta a trovare un bellissimo attico al centro di Milano e proporrà ad Adelaide di voltare pagina lasciando Villa Guarnieri dopo le nozze!

Una proposta romanticissima, che però metterà in difficoltà la nobildonna tanto da chiedere un consiglio alle fidatissime Marta (Gloria Radulescu) e Odile (Arianna Amadei). E comunque, alla fine la nostra protagonista si dichiarerà disposta a visitare l’attico per valutarlo, cosa che – ovviamente – non piacerà più di tanto a Umberto.

Ma non sarà solo il commendatore a rimanere spiazzato: la giovane Odile resterà turbata e confusa dalle intenzioni di sua madre e avrà bisogno di qualcuno con cui confidarsi. In tal senso, la “prescelta” sarà un’imbarazzatissima Rosa, che tenterà di rassicurare Odile nascondendo il proprio disagio.

E a questo punto la domanda sorge d'obbligo: l'"incontro friulano" tra Rosa e Marcello resterà davvero segreto per sempre? Al momento non è dato saperlo, ma la sensazione è che le trame diverranno sempre più scoppiettanti più ci si avvicinerà al matrimonio…