Il paradiso delle signore: Rosa e Marcello, una foto di troppo! Umberto ne approfitta? | Anticipazioni

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, un articolo “ad hoc” di Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie) salverà l’immagine di Adelaide (Vanessa Gravina) e dei personaggi a lei collegati, dopo un potenziale grosso rischio rappresentato da uno scritto diffamatorio che verrà diffuso ad opera di tale Anselmo Conaro (QUI tutti i particolari).

I successivi spoiler evidenziano però che i problemi non saranno finiti: Marcello accompagnerà Rosa a Trieste affinché lei possa realizzare un’intervista a Margherita Hack, ma Umberto (Roberto Farnesi) scoprirà di questo viaggio e ciò non fa presumere nulla di buono…

Fatto sta che la trasferta ci sarà, ma i due dovranno fermarsi a causa di un imprevisto. La pausa in questione sarà contraddistinta da un “attimo di complicità”, che però rischierà di essere pagato a caro prezzo. Qualcuno, infatti, starà seguendo i due “viaggiatori”…

Non per niente, a Umberto arriveranno delle foto compromettenti di Rosa e Marcello, mentre Tancredi (Flavio Parenti) resterà perplesso quando Barbieri – una volta tornato a casa – dirà ad Adelaide che un guasto alla macchina non ha permesso la realizzazione della tanto agognata intervista.

Il colpo di scena, però, arriverà quando un Umberto sempre più desideroso di vendetta sceglierà di mostrare ad Adelaide il “peccatuccio” del suo fidanzato: al momento di farle vedere alla Contessa, le fotografie saranno sparite! Chi le ha prese? Quanto al momento della verità… è solo rimandato? Seguici su Instagram.