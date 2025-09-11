Il paradiso delle signore: Odile bacia Ettore Marchesi ma poi… | Anticipazioni

Le prime puntate de Il paradiso delle signore 10 ci hanno presentato una Odile di Sant’Erasmo (Arianna Amadei, QUI la nostra intervista) reduce da un’estate in cui si è resa conto che il ritorno di fiamma con Guido (Marco Aiello) non poteva funzionare. La ragazza, dunque nuovamente single, sembra peraltro non essere riuscita ancora a togliersi totalmente dalla testa Matteo (Danilo D’Agostino), ma presto nella sua vita potrebbe far “irruzione” un nuovo personaggio…

Le anticipazioni ci dicono infatti che, tra qualche giorno, Odile si imbatterà al Circolo in un giovane uomo misterioso e tra i due ci sarà immediatamente un’attrazione che culminerà in un sorprendente bacio. Anche se la nostra protagonista avrà ancora in mente il fastidioso gesto di Marina (Irene Battaglia) e Matteo alla sfilata, non potrà non rimanere galvanizzata dall’affascinante ragazzo, che presto farà anche la conoscenza di Delia (Ilaria Maren).

Chi è il nuovo arrivato? Il mondo è piccolo e, proprio quando a Umberto (Roberto Farnesi) sembrerà aver trovato il nuovo stilista per la Galleria Milano Moda, Odile si renderà conto che il candidato che Guarnieri le ha proposto è… l’uomo che lei ha baciato al Circolo!

Lui si chiama Ettore Marchesi (interpretato da Elia Marangon), ma Odile – a parte la sorpresa per averlo rivisto – non sarà tanto convinta che sia la persona giusta da inserire all'interno della GMM. Cambierà idea? In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che quello di Ettore sarà un personaggio fisso di questa stagione del Paradiso.