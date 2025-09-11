Il paradiso delle signore: Salvatore ed Elvira pensano di lasciare Milano | Anticipazioni

Questa poteva essere un’anticipazione davvero “boom”, in realtà non lo sarà perché tutti noi ce l’aspettavamo già sull’onda di alcune dichiarazioni diffuse pochi giorni fa: comunque sia, tra poche settimane a Il paradiso delle signore Salvatore (Emanuel Caserio) e sua moglie Elvira (Clara Danese) inizieranno a pensare di trasferirsi fuori Milano, ciò per un motivo ben preciso.

A breve, inizieremo a notare la strana tosse che affliggerà il piccolo Andrea ed Elvira entrerà in ansia, anche se Concetta Puglisi (Gioia Spaziani) cercherà di rassicurarla. La stessa Concetta cercherà di risolvere la situazione mostrando alla sua giovane amica un rimedio per calmare la tosse del bambino, che però non risolverà totalmente la situazione.

La salute del bimbo continuerà dunque a destare preoccupazione e sua madre inizierà anche ad assentarsi spesso e volentieri dal Paradiso, tanto da creare qualche problema di organizzazione. Tutto questo fino ad arrivare ad un’amara consapevolezza…

Eh sì: dopo averle provate un po’ tutte, Salvo e la consorte capiranno che forse l’unica soluzione per far stare meglio Andrea è quella di trasferirsi in una località di mare, dall’aria migliore. È dunque questo il “gancio narrativo” per portare fuori dalla fiction l’attore Emanuel Caserio? Ne riparleremo a breve… Seguici su Instagram.