Il paradiso delle signore: Salvatore, Elvira e Andrea a Sanremo, escono di scena | Anticipazioni

Sin dall’inizio de Il paradiso delle signore 10, sapevamo che la permanenza a Milano di Salvatore (Emanuel Caserio) ed Elvira (Clara Danese= sarebbe stata limitata alle prime settimane di messa in onda, e purtroppo il momento di salutarli si sta avvicinando…

La prossima settimana, Salvo e la consorte confermeranno una volta di più di doversi trasferire in un altro posto per preservare la salute del piccolo Andrea, affetto da una grave tosse, e sceglieranno di soggiornare in una località di mare. Ma… quale?

La prima proposta di Salvatore sarà Taormina, ma Elvira non vorrà saperne e alla fine i due troveranno l’accordo su Sanremo. I coniugi Amato, successivamente, comunicheranno a Marcello (Pietro Masotti) e Roberto (Filippo Scarafia) che se ne vanno da Milano e ringrazieranno Irene (Francesca Del Fa) e le Veneri per il sostegno ricevuto nella decisione sul trasferimento.

Per una Venere che se ne va, un’altra sta per iniziare: sarà Caterina Rinaldi (Iuliana Calcatinci) a entrare nello staff di vendita del Paradiso, mentre Ciro Puglisi (Massimo Cagnina), preoccupato per via del trasferimento di Salvo, temerà di non riuscire a gestire il bar da solo. Ma Concetta (Gioia Spaziani) lo incoraggerà a continuare l’attività, certa che lui ce la farà!

Arriveremo così al gran finale di Salvatore ed Elvira, che – come già anticipato – si preannuncia parecchio commovente…