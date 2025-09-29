La Forza di una Donna anticipazioni: Bahar cerca di fuggire dal rifugio di Sarp

Un forte momento di tensione è in arrivo nelle prossime puntate de La Forza di una Donna: appena scoprirà che l’amica Yeliz Ünsal (Ayça Erturan) è morta, Bahar ( Özge Özpirinççi) comincerà ad avere sempre più paura dei loschi traffici nei quali è coinvolto il “marito” Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) e cercherà di fuggire dal rifugio segreto dove l’ha portata, insieme ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), con l’aiuto di Arif Kara (Feyyaz Duman). Tuttavia, il piano non andrà alla perfezione…

La Forza di una Donna, news: Bahar scopre che Yeliz è morta

Come già anticipato, Yeliz morirà a causa di un colpo di pistola partito per errore ad uno degli uomini di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), arrivati a Tarlabaşı per sequestrare Bahar, Nisan e Doruk e spingere così Sarp ad uscire allo scoperto. Dato che riuscirà a portare via la sua famiglia poco prima del tragico epilogo di Yeliz, Sarp cercherà con ogni mezzo di nascondere a Bahar quanto accaduto poiché certo del fatto che, in caso contrario, la “consorte” finirebbe per tornare nel quartiere mettendo a rischio la sua incolumità.

Tuttavia, Sarp dovrà fare i conti con un piccolo imprevisto: allarmata da un racconto di Nisan e Doruk, certi di aver visto la foto di Yeliz in televisione, Bahar tenterà di mettersi in contatto con i propri parenti, ma a rispondere al cellulare sarà il datore di lavoro Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar) che, all’oscuro di tutti i problemi della sua sottoposta, darà alla donna le sue condoglianze. Da quelle poche parole, Bahar capirà dunque che Yeliz è morta…

La Forza di una Donna, trame: la visita di Bahar alla tomba di Yeliz

Proprio come Sarp temeva, Bahar insisterà dunque per andare a far visita alla tomba di Yeliz per porgerle il suo ultimo saluto. Dato che non ci sarà alcun modo per farle cambiare idea, Sarp lascerà dunque che Bahar si rechi al cimitero accompagnata da Arif, mentre i bambini resteranno con lui e la “seconda moglie” Pırıl (Ahu Yağtu), arrivata a sua volta nel rifugio sicuro con Alì e Ümer per controllare e frenare un suo eventuale avvicinamento con la ex.

Una volta che avrà avuto modo di salutare per l’ultima volta Yeliz e chiederle perdono, ben sapendo che è morta per causa di Sarp e della sua inimicizia con Nezir, Bahar riabbraccerà anche Enver (Serif Erol), Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e si preparerà a ritornare nel rifugio trovato da Sarp, ma non avrà affatto intenzione di restarci…

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar cerca di fuggire dal rifugio di Sarp

Eh sì: possiamo anticiparvi che Bahar si metterà d’accordo con Arif per fuggire quella notte stessa dal “luogo sicuro”. Bahar vorrà infatti approfittare del “sonno notturno” di Sarp e di quasi tutte le guardie per portare via Nisan e Doruk dall’abitazione e fuggire, in fretta e furia, con la macchina guidata da Arif.

Tale piano non andrà però nel migliore dei modi: quando sarà già fuori dalla casa, Sarp irromperà a sorpresa con i suoi uomini e, facendo loro puntare una pistola contro Arif, riuscirà come prima cosa a far sì che Doruk corra verso di lui. A quel punto, anche se il Çeşmeli le dirà che è libera di andarsene, Bahar non se la sentirà di lasciare lì i suoi bambini, dato che nel frattempo Sarp sarà riuscito a prendere anche Nisan, e tornerà nella “prigione dorata” costruita dal marito.

Partendo da questi presupposti, la tensione prenderà dunque il sopravvento e lo scontro tra Sarp e Bahar sarà inevitabile…