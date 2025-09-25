Anticipazioni La forza di una donna: Bahar, per lei un grande dolore è in arrivo!

Un grande dolore è in arrivo per Bahar (Özge Özpirinçci) nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. Nonostante gli sforzi dei parenti per nasconderle che l’amica Yeliz Ünsal (Ayça Erturan) è morta, la protagonista della dizi scoprirà tutto quanto nel peggiore dei modi e si dispererà tantissimo…

La Forza di una Donna, news: la morte di Yeliz

Come vi abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, Yeliz verrà uccisa per errore dagli uomini di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), arrivati a Tarlbasi con l’obietto di sequestrare Bahar e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) per spingere Sarp (Caner Cindoruk) ad uscire allo scoperto.

Mentre Yeliz perderà la vita, Sarp riuscirà a portare Bahar e i bambini in un rifugio sicuro, dove poco tempo dopo verrà raggiunto anche dalla “seconda” moglie Piril (Ahu Yağtu), che andrà lì con i gemelli Ümer e Ali e fingerà di essere stata rintracciata da Nezir pur di non lasciare da solo il “marito” con la sua precedente famiglia.

Fatto sta che, non appena scoprirà da Munir (Caner Candarlı) della morte di Yeliz, Sarp si metterà in contatto telefonico con Enver (Serif Erol) e gli dirà, in caso di telefonata, di non dire a Bahar quanto accaduto all’amica, perché in quel caso scapperebbe nuovamente a Tarlabaşı e lui non potrebbe più proteggerla.

La Forza di una Donna, trame: la difficile convivenza tra Bahar e Piril

Partendo da questi presupposti avrà dunque luogo una convivenza abbastanza difficile: oltre a Nisan e Doruk, che faranno fatica all’idea di vivere insieme alla nuova compagna del padre e ai loro fratellini, Bahar andrà letteralmente in escandescenze quando, riconoscendo la sua voce, capirà che è stato Munir a sequestrare i bambini qualche settimana prima e a farle scoprire che Sarp si fosse risposato con Piril.

A quel punto, Bahar aggredirà sia Munir e sia Piril, convinta che sia stata proprio la rivale a dare ordine allo scagnozzo di agire in tale modo. Il peggio però si verificherà quando Piril farà in modo che Doruk trovi un caricabatterie per consentire a Bahar di avere nuovamente a disposizione il proprio cellulare.

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar scopre nel peggiore dei modi che Yeliz è morta!

Appena accenderà il telefono, Bahar sarà presa dal sospetto che sia accaduto qualcosa proprio a Yeliz, poiché Nisan e Doruk avranno visto la sua foto in televisione. A quel punto la nostra protagonista telefonerà a Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), ma a rispondere non sarà lei ma Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar), il proprietario della caffetteria che l’avrà assunta insieme a Hatice (Bennu Yıldırımlar).

Convito che la donna, a sua volta cassiera nel locale, sia fuori città per alcuni problemi personali, Emre darà le sue personali condoglianze a Bahar, che unirà tutti i tasselli del puzzle e capirà che, purtroppo, Yeliz è morta. Una certezza che la farà sprofondare nel baratro più totale, tant’è che se la prenderà con Sarp e l’accuserà di essere il responsabile della morte della sua cara amica, sottolineando che sarebbe ancora viva se lui non fosse ritornato.

Parole che faranno da preludio anche ad un’azione rischiosa di Bahar: quest’ultima telefonerà infatti ad Arif Kara (Feyyaz Duman) e, geolocalizzando la sua posizione, gli chiederà di andare a prenderla per far visita alla tomba di Yeliz e porgerle l’ultimo saluto. Idea che Bahar riuscirà a portare a termine, intimando a Sarp di non opporsi, quando Arif arriverà effettivamente nel rifugio sicuro. Il tutto mentre a Sarp verranno affidati Nisan e Doruk, dato che Bahar prometterà di tornare quella sera stessa… Seguici su Instagram.