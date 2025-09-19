La Forza di una Donna anticipazioni: Bahar costretta a convivere con Sarp e Piril!

Una convivenza piuttosto scomoda sta per cominciare nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Data la minaccia rappresentata da Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) obbligherà la “prima” moglie Bahar (Özge Özpirinçci) a seguirlo in un posto sicuro con i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Tuttavia, l’uomo dovrà fare i conti anche con la “seconda” moglie Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu) la quale, per non lasciare campo libero alla “rivale”, irromperà nell’abitazione con i gemelli Ümer e Alì.

La Forza di una Donna, news: la morte di Yeliz

Tutto partirà quando, per vendicare la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), Nezir darà ordine ai suoi uomini, capitanati da Azmi (Kuzey Yücehan), di sequestrare Bahar, Nisan e Doruk al fine di attirare Sarp nella sua casa e ucciderlo. Appena scoprirà quello che sta per succedere, Piril si lascerà sopraffare da uno scrupolo di coscienza e avviserà immediatamente il suo “Alp”.

Sarp si presenterà dunque a Tarlbasi proprio prima dell’effettivo sequestro di Bahar con i bambini e li porterà in salvo in un luogo sicuro trovato da Munir (Caner Candarlı). Tutto ciò farà però da preludio anche ad una grossa tragedia: gli uomini di Nezir terranno in ostaggio per qualche minuto Hatice (Bennu Yıldırımlar), Yeliz (Ayça Erturan) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) a casa di Bahar, al fine di scoprire dove si trova.

A quel punto, Ceyda cercherà di ribellarsi e aggredirà uno degli uomini; Yeliz nel tentativo di frenare la rissa si metterà dunque in mezzo tra i due litiganti e riceverà per errore un proiettile all’altezza del cuore che le costerà la vita, visto che morirà tra le braccia di Ceyda mentre gli scagnozzi se la daranno a gambe.

La Forza di una Donna, trame: Sarp cerca di nascondere a Bahar quello che è successo a Yeliz

Nel frattempo, nel rifugio sicuro – dove non ci sarà cibo e né giochi per i bambini perché Munir non avrà fatto in tempo a preparare tutto quanto – Sarp si troverà ad avere a che fare con la diffidenza di Bahar, che gli recriminerà di avere messo in pericolo sia la sua vita e quella di Nisan e Doruk, sia quella dei suoi amici.

Visto che sarà al corrente del fatto che un’imprecisata vicina di Bahar è morta durante gli scontri con i “sicari” di Nezir, Sarp cercherà poi di nascondere alla “moglie” quanto accaduto. Un’impresa più facile a dirsi che a farsi, dato che il mattino successivo Bahar pretenderà di sentire la sua famiglia per avere notizie di tutti quanti e uscirà dalla casa in cerca di un caricabatterie.

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar costretta a convivere con Sarp… e Piril!

In quelle stese ore, dato che non riuscirà a sopportare l’idea che Sarp sia in compagnia della sua prima famiglia, Piril si avvarrà della complicità di Munir per far credere al “marito” di essere a sua volta in pericolo. Non a caso, andando contro il parere del padre Suat (Gazanfer Ündüz), Piril si presenterà al rifugio con Alì, Ümer e la baby sitter Leyla.

Da un lato Nisan e Doruk resteranno attoniti quando realizzeranno di essere di fronte alla nuova moglie del padre e dei loro fratellastri. Dall’altro Sarp scoprirà da Munir che la donna morta è Yeliz. Per questo, conscio del fatto che non riuscirà a mettere a freno Bahar, Sarp telefonerà a Enver (Şerif Erol) e gli dirà di non svelare alla figlia quanto accaduto a Yeliz, perché in quel caso tornerebbe immediatamente a Tarlabasi e lui non potrebbe più proteggerla.

Per il bene di Bahar, Enver deciderà di dare ascolto a Sarp avvisando tutti i conoscenti. E infatti, Arif Kara (Feyyaz Duman) tranquillizzerà Bahar, non parlandole della morte di Yeliz quando si metterà in contatto telefonico con lui.

Ignara di tutto, Bahar dovrà dunque digerire l'idea che Piril abbia scelto di "convivere" con loro, ma cercherà di nascondere il suo evidente nervosismo a Nisan e Doruk per non procurare loro nessun tipo di trauma. Ovviamente, la situazione sarà però tutt'altro che semplice…