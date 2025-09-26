La Forza di una Donna anticipazioni: İdil, una nuova “nemica” per Şirin

Un nuovo personaggio sta per affacciarsi nelle vicende de La Forza di una Donna: tra non troppo tempo, i telespettatori conosceranno infatti la giovane İdil Yazıcı (Büşra İl), una ragazza che entrerà fin da subito in contrasto con la “pazza” Şirin Sarikadi (Seray Kaya)…

La Forza di una Donna, news: Emre e la sua caffetteria

Tutto partirà quando Bahar (Özge Özpirinçci) troverà lavoro in qualità di cassiera nella caffetteria di Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar), l’uomo con cui Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ha avuto una relazione quando era poco più una ragazzina e dalla quale è nato il piccolo Arda. Inconsapevole di essere diventato padre (Ceyda non ha infatti mai avuto l’occasione di confessarglielo), Emre prenderà a cuore il caso di Bahar: sua moglie sarà infatti morta poco tempo prima a causa dell’anemia aplastica, ossia la stessa malattia che la nostra protagonista è riuscita a sconfiggere.

Proprio per questo, quando Bahar non si presenterà più al lavoro per seguire Sarp (Caner Cindoruk), che la porterà in un luogo sicuro insieme ai loro figli, Emre andrà a Tarlabaşı a cercarla e lì si imbatterà in Ceyda, che anche in questo caso preferirà non parlargli di Arda. In ogni caso, l’incontro con Emre rappresenterà per Ceyda una nuova opportunità…

La Forza di una Donna, trame: Emre non sopporta İdil

Eh sì: come abbiamo avuto occasione di raccontarvi, in attesa del ritorno di Bahar, che crederà essere lontana dalla città da una parente, Emre deciderà di assumere nella propria caffetteria anche Ceyda, come lavapiatti, e Hatice Sarikadi (Bennu Yıldırımlar) per servire ai tavoli. Una decisione che non piacerà affatto alla sopracitata İdil, che – nonostante sia poco incline al lavoro e soprattutto scortese – sperava di essere riassunta dal cugino Emre per racimolare qualche soldo.

Inizialmente, Emre darà tale possibilità anche a İdil, dato che nella caffetteria ci sarà davvero tanto da fare, ma poi alla fine si troverà a licenziarla in tronco al culmine di una discussione con Şirin, andata lì in cerca della madre Hatice. Ignara del fatto che la Sarikadi è la figlia di Hatice, esattamente come Emre, İdil finirà infatti per sputare una gomma da masticare addosso alla ragazza, innescando la furia di Emre, che la manderà via dal locale.

La Forza di una Donna, spoiler: İdil va a vivere da Enver e Hatice; ecco perché

Tra l’altro, visto che sono completamente incompatibili anche dal punto di vista caratteriale, Emre non vorrà nemmeno ospitare İdil a casa sua e chiederà con successo a Enver (Serif Erol) e Hatice di affittare a sue spese una camera alla parente. Suo malgrado, İdil si troverà dunque a vivere sotto lo stesso tetto dei Sarikadi, dove rincontrerà anche Şirin.

Partendo da queste premesse, le convivenza tra le due, almeno inizialmente, sarà dunque tutt'altro che positiva. Ciò in primis perché Enver e Hatice decideranno di dare a İdil la stanza che prima apparteneva a Şirin, dove già il Sarikadi Senior aveva allestito la sua "nuova" sartoria…