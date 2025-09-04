La forza di una donna: ecco la “proposta indecente” che Şirin ha fatto a Sarp per salvare Bahar | Anticipazioni

Quale condizione ha posto la perfida Şirin Sarıkadi (Seray Kaya) al cognato Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) per donare il suo midollo osseo a Bahar (Özge Özpirinççi) e salvarle la vita? Occhio alle prossime puntate de La Forza di una Donna: a far emergere i particolari dell’accordo sarà infatti Pırıl (Ahu Yağtu) e, da quel momento, Şirin se la passerà davvero brutta…

La Forza di una Donna, spoiler: la proposta choc di Şirin a Sarp

Subito dopo l’operazione a Bahar, che fortunatamente andrà nel migliore dei modi, Şirin scoprirà con estremo sgomento che Sarp si è recato in ospedale per far visita in segreto alla sua prima moglie, che ancora lo crede morto. A quel punto, visto che parte del loro accordo prevedeva che non si avvicinasse per nessun motivo a Bahar, la Sarikadi manderà a Sarp delle foto, dalle quali sembrerà che siano stati a letto insieme poco prima che accettasse di donare alla sorella il suo midollo osseo.

Eh sì, avete proprio capito bene: per salvare la vita alla sorella, Şirin avrà chiesto a Sarp di togliersi i vestiti per stare in intimità con lei. L’uomo si sarà dunque piegato alla richiesta per amore della sua prima consorte? Di certo, la Sarikadi avrà documentato il tutto attraverso alcuni scatti. Tuttavia, gli stessi non verranno visti da Sarp, bensì da Piril, visto che l’uomo avrà dimenticato a casa il proprio cellulare…

La Forza di una Donna, trame: Enver caccia di casa Şirin

Seppure sotto choc, Piril deciderà di prendere in mano la situazione e, senza pensarci, si presenterà a casa di Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Enver (Şerif Erol) per affrontare Şirin, ancora convalescente dopo il trapianto. Con in braccio i piccoli Ümer a Alì, i figli che ha avuto da Sarp, Piril non nasconderà nemmeno per un secondo la sua identità e, appena si ritroverà faccia a faccia con la sua nuova “nemica”, tirerà fuori le fotografie compromettenti nel letto con il Çeşmeli.

Da un lato Enver e Hatice resteranno attoniti di fronte alla nuova cattiveria compiuta dalla figlia. Dall’altro la situazione si complicherà quando Piril sosterrà che Şirin ha anche una relazione con il padre Suat (Gazanfer Ündüz) che, in base all’età anagrafica, potrebbe essere addirittura suo nonno: un’accusa che lancerà perché sarà stata Şirin a farglielo credere dopo essersi rifugiata per qualche giorno da Suat pur di non donare il suo midollo. Fatto sta che le ultime rivelazioni disgusteranno tantissimo Enver, il quale, senza esitare, caccerà via di casa la figlia in piena notte…

La Forza di una Donna, news: gli uomini di Nezir a caccia di Sarp

Ancora una volta, visto che non avrà un posto dove andare, Sirin sceglierà di rifugiarsi da Suat, che intanto sarà alle prese con gli uomini di Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), il padre di Mert (Eray Cezayirlioğlu), ovvero l’uomo che Sarp ha ucciso cinque anni prima per difendere Piril.

Dopo aver scoperto dove si trova, Nezir sguinzaglierà infatti tutti i suoi uomini contro Sarp, che dovrà nascondersi per non farsi trovare. Il tutto mentre, dopo quindici giorni passati in ospedale, Bahar potrà tornare a casa e riabbracciare i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), che vorranno comunicarle di aver riabbracciato Sarp e che, quindi, è vivo. Insomma, la situazione sarà sempre più complicata e imprevedibile, oltre che rischiosa per via della “vendetta” di Nezir… Seguici su Instagram.