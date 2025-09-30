La Forza di una Donna anticipazioni: Sarp prova a baciare Bahar, ma lei come reagirà?

I sentimenti mai sopiti per la “prima moglie” Bahar (Özge Özpirinçci) spingeranno Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) a fare un primo passo. Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una donna, l’uomo tenterà infatti di baciare la sua “ex” al culmine di un forte litigio ma, prevedibilmente, prenderà un vero e proprio “palo”…

La Forza di una Donna, news: Sarp proibisce a Bahar di fuggire con Nisan e Doruk

Tutto partirà quando, con l’aiuto di Arif Kara (Feyyaz Duman), Bahar tenterà di fuggire, con i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), dal rifugio sicuro dove Sarp l’ha rinchiusa per proteggerla dalle grinfie del “nemico” Nezir Korkmaz (Hakan Karahan). Tale piano, purtroppo, verrà bloccato all’ultimo minuto da Sarp, il quale si renderà conto di tutto quanto e proibirà a Bahar di portare via Nisan e Doruk.

A quel punto, pur di non lasciare i bambini da soli, Bahar si piegherà alla volontà di Sarp che, ingelosito dalle continue intromissioni di Arif, farà sapere alla donna che è arrivato il momento di avere un confronto chiarificatore. Con tali parole, il Çeşmeli si renderà dunque disponibile a dirle per quale ragione è sparito per oltre quattro anni, ma alcuni punti del suo racconto faranno arrabbiare ancora di più Bahar…

La Forza di una Donna, trame: Sarp racconta a Bahar la sua “triste” storia

Per prima cosa, Sarp avrà modo di spiegare a Bahar che, quattro anni prima, è caduto dalla barca che lo stava riportando a casa da lei poiché la cattivissima Şirin (Seray Kaya) l’ha accusato di molestie di fronte a tutti i presenti. Sotto choc, non avendo mai pensato fino a quel momento alla possibilità che l’incidente fosse stato innescato dalla sorella, Bahar rimarrà ancora più incredula quando Sarp le giurerà di non avere mai avuto una relazione extraconiugale con Şirin.

Già di per sé tesa e intrisa di dolore, la situazione non farà altro che complicarsi quando Sarp dirà a Bahar di aver ucciso Mert (Eray Cezayirlioğlu), l’ex fidanzato di Piril (Ahu Yağtu), in quella stessa notte che ha rovinato per sempre la sua vita. Con una dovizia di particolari, Sarp spiegherà alla “consorte” di essere rimasto a sua volta ferito da uno degli uomini di Mert, motivo per il quale il suocero Suat (Gazanfer Ündüz) gli ha prestato il primo soccorso facendo pensare a tutti quanti che fosse morto, data la mancanza del ritrovamento del suo cadavere.

Una rivelazione che innescherà la furia di Bahar, soprattutto quando Sarp sottolineerà che Suat non si è immediatamente messo in contatto con lei dopo essersi confrontato con lui, che ha preferito escluderla per evitare che Nezir la trovasse.

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp prova a baciare Bahar

Incredula visto che, all’epoca dei fatti era incinta di Doruk, Bahar domanderà dunque con sdegno a Sarp come non abbia potuto informarla di quanto stava accadendo. Una rabbia che non diminuirà neanche quando il Çeşmeli le giurerà che, diversi mesi dopo il ferimento, ha cercato di ricontattarla cadendo nell’ennesimo inganno di Şirin, che l’ha portato a pensare che fosse morta in un incendio insieme a Nisan e Doruk.

Memore di tutti i giorni passati a vivere di stenti insieme ai suoi bambini, Bahar si dirà dunque disgustata dal modo di fare del marito e arriverà addirittura a schiaffeggiarlo. Un atteggiamento che spingerà Sarp a forzare ancora di più la mano, tant’è che cercherà di baciare Bahar per dimostrarle che insieme sono ancora una “forza”, ma la donna non ne vorrà proprio sapere e gli rinfaccerà di essersi risposato con Piril e di aver avuto due figli da lei.

Anche in questo caso, Sarp giustificherà però se stesso, specificando che al momento del concepimento dei bimbi lui e Piril erano completamente ubriachi. Una scusa debole alla quale Bahar non crederà, soprattutto quando, a domanda diretta, Sarp ammetterà di essere andato a letto anche altre volte con Piril, quando ormai credeva che fosse morta.

La Forza di una Donna, anticipazioni: Bahar dice a Sarp che ama Arif mentre Piril…

Di getto, Sarp dirà a Bahar che anche lei ha fatto lo stesso con Arif, ma la diretta interessata gli risponderà dicendo di non essersi mai concessa al barista. Un’ammissione – questa – che riaccenderà la speranza di Sarp, almeno fino a quando Bahar preciserà che, anche se non è andata a letto con Arif, ciò non significa che non lo ami.

Insomma, la situazione tra i coniugi Çeşmeli si farà piuttosto tesa e la tensione aumenterà quando, nascosta in cucina per ascoltarli, Piril andrà in escandescenze e comincerà a gridare e a lanciare vari oggetti contro di loro… Seguici su Instagram.