La Forza di una Donna: Bahar e Sarp finalmente si rivedono! | Anticipazioni

Un emozionante incontro attende i telespettatori de La Forza di una Donna. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) rivelerà infatti alla moglie Bahar (Özge Özpirinçci) che è ancora vivo. E sarà una svolta che influenzerà tutte le vicende future della narrazione…

La Forza di una Donna, news: Sarp scopre che Bahar è in pericolo

Tutto comincerà quando Bahar avrà sconfitto l’anemia aplastica grazie al midollo osseo che Şirin Sarikadi (Seray Kaya) deciderà di donarle dopo aver fatto una “proposta indecente” allo stesso Sarp. Quest’ultimo, proprio in quei giorni, scoprirà che Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), il padre di Mert (Eray Cezayirlioğlu), l’uomo che ha ucciso cinque anni prima per salvare la vita alla seconda moglie Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu), è sulle sue tracce.

La situazione, già di per sé rischiosa, si complicherà a dismisura quando – tramite Münir Denizer (Caner Candarlı) – Sarp apprenderà che Azmi (Kuzey Yücehan), il capo degli uomini di Nezir, ha affittato un appartamento a Tarlabaşı, lo stesso quartiere dove vivono Bahar e i piccoli Nizan (Kübra Süzgün) e Sarp (Ali Semi Sefil). Pur conscio di stare esponendosi ad un rischio visto che gli scagnozzi stanno cercando lui, Sarp deciderà dunque di uscire allo scoperto per avvertire Bahar…

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp e Bahar finalmente si rincontrano!

Una volta corrotto uno degli uomini di Azmi nascosto nell’appartamento per sorvegliare l’ingresso di casa di Bahar, Sarp uscirà in piena notte dalla casa dove si sarà rifugiato con Piril e busserà alla porta di casa della stessa Bahar; la donna, in quel momento, si troverà con tutti gli amici e parenti, i quali non saranno ancora riusciti a dirle che il suo primo marito è vivo e vegeto.

Incredula di fronte all’uomo, Bahar resterà ferma per qualche secondo e poi abbraccerà commossa Sarp, rallegrandosi di averlo nuovamente tra le sue braccia. Una scena che verrà osservata dalla scala anche da Arif Kara (Feyyaz Duman), fresco di rottura con Bahar. Tuttavia, la gioia lascerà presto spazio alla tensione…

La Forza di una Donna, trame: l’avvertimento di Bahar

Possiamo infatti anticiparvi che, pochi minuti dopo, Sarp si troverà costretto ad avvertire Bahar e, seppur cripticamente, le dirà che alcuni uomini potrebbero avvicinarsi a lei, Nisan e Doruk per fare loro del male, motivo per il quale le raccomanderà di stare molto attenta. Nel breve incontro, Sarp potrà inoltre stringere nuovamente Doruk, che aveva già abbracciato in ospedale proprio come Nisan, ma suo malgrado dovrà salutare la moglie e il figlio in fretta e furia, dato il pericolo rappresentato da Nezir.

Insomma, la gioia durerà molto poco, ma almeno sarà utile affinché Bahar scopra che Sarp è ancora vivo. Anche se, per ora, la nostra protagonista continuerà ad ignorare che Sarp si è risposato con Piril e ha avuto altri due figli, i gemelli di un anno Ali e Ümer. Un'informazione che, ovviamente, non resterà segreta a lungo…