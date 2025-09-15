La Forza di una Donna: Bahar scopre che Sarp si è risposato! | Anticipazioni

Dopo averlo rincontrato e riabbracciato, quanto tempo impiegherà Bahar (Özge Özpirinççi) a scoprire che il marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) si è risposato con Pırıl (Ahu Yağtu) e ha avuto da lei i piccoli Ümer e Ali? Occhio alle puntate de La Forza di una Donna in onda tra qualche settimana, visto che Bahar scoprirà tutto quanto nel peggiore dei modi…

La Forza di una Donna, news: Şirin si allea con… Piril!

Visto che si sentirà sempre più minacciata dalla figura di Bahar, essendole sempre più chiaro che Sarp è innamorato soltanto di lei, Piril implorerà più volte il padre Suat (Gazanfer Ündüz) di trovare una soluzione per risolvere la faccenda. A quel punto, dato il legame che ha instaurato con Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), Suat penserà bene di chiedere aiuto a quest’ultima. E così Şirin si recherà con l’anziano uomo ad una colazione alla quale saranno presenti anche Piril e lo scagnozzo Münir (Caner Çandarlı).

A quel punto, mostrando ancora una volta la sua cattiveria, Şirin farà presente a Piril di essersi ormai rassegnata all’idea di non avere Sarp al suo fianco, ma al tempo stesso ribadirà che non vuole che stia con Bahar. Fatta questa premessa, la Sarikadi dirà dunque a Piril che è arrivato il momento che Bahar scopra che si è già risposato, motivo per il quale la inviterà a convincere il marito a lasciare, con i gemelli, l’albergo nel quale si sono rinchiusi per sfuggire dalle grinfie di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan)…

La Forza di una Donna, trame: Nisan e Doruk vengono rapiti…

Invitata da Suat a fidarsi di Şirin, Piril accetterà dunque lo strano patto e convincerà Sarp ad andare per qualche ora al parco con Ali e Ümer. Quella stessa mattina, Bahar riceverà un messaggio, scritto da Munir che si spaccerà per Sarp, dove le verrà espressamente chiesto di presentarsi nella hall del sopracitato albergo.

Contemporaneamente a tutto ciò, un uomo si presenterà a scuola all’ora di ricreazione e convincerà Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) ad andare via con lui appena dirà di essere un amico del loro papà. Un passaggio chiave che Munir utilizzerà come “arma di ricatto” per Bahar…

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar scopre che Sarp si è risposato!

Eh sì: dopo averle mostrato il video di Nisan e Doruk in macchina con uno sconosciuto, intimandole di non girarsi perché non vuole che lo vede in faccia, Munir dirà a Bahar di osservare con attenzione la donna che è di fronte a lei insieme alla tata e a due bambini. La Cesmeli resterà dunque attonita quando, pochi secondi dopo, vedrà uno dei bimbi correre verso Sarp e chiamarlo papà!

A quel punto, per il bene di Nisan e Doruk, Munir inviterà Bahar a non fare nessun tipo di scenata e lasciare che Sarp vada via senza che si accorga della sua presenza. Una minaccia che Bahar rispetterà, anche se riconoscerà in Piril la stessa donna che, qualche settimana prima, si era presentata a scuola e le aveva fatto delle domande.

Una modalità abbastanza traumatica con la quale Şirin farà in modo che Bahar scopra della "nuova vita" del marito. Quali saranno le ripercussioni? Per ora vi anticipiamo che, fortunatamente, Nisan e Doruk verranno riportati sani e salvi a casa. Anche se i pericoli saranno tutt'altro che passati…