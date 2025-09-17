La Forza di una Donna: arriva Emre Yazıcı, l’ex amante di… | Anticipazioni

Un inaspettato nuovo ingresso è destinato a cambiare pian piano gli equilibri a La Forza di una Donna. Durante la ricerca di un nuovo lavoro, Bahar (Özge Özpirinçci) si imbatterà infatti in Emre Yazıcı (Ahmet Rıfat Şungar), un uomo affascinante che avrà un passato sentimentale con una persona che conosce molto bene. Andiamo dunque con calma per capire come verrà introdotto Emre nella storia…

La Forza di una Donna, news: Bahar ha bisogno di un nuovo lavoro

Alcune settimane dopo il trapianto di midollo osseo, Bahar deciderà che è arrivato il momento di rimettersi in carreggiata e cercare un nuovo impiego per poter badare ai piccoli Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün). Decisa a fare a meno di Sarp (Caner Cindoruk), soprattutto quando scoprirà nel peggiore dei modi che si è risposato con Piril (Ahu Yağtu) e ha avuto altri due figli, Bahar non nasconderà quanto appreso sul padre ai bambini e si preparerà a voltare pagina.

Proprio per questo, nonostante le raccomandazioni di non stancarsi troppo da parte della dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici), Bahar inizierà a partecipare a diversi colloqui di lavoro. Una di questi verrà effettuato in un negozio di vestiti da donna, ma inaspettatamente verrà “provinata” anche Yeliz (Ayça Erturan), che otterrà facilmente l’impiego…

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar assunta da Emre!

In tal senso, possiamo anticiparvi che Yeliz si dirà disposta a rinunciare al lavoro pur di farlo avere a Bahar, ma quest’ultima non vorrà sentire ragioni e preferirà cercare un’altra occupazione. Proprio per questo, una mattina deciderà di uscire in compagnia di Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e vedrà che in una caffetteria stanno cercando una cassiera. Convinta di avere le referenze necessarie per via di un precedente lavoro in un supermercato, Bahar si proporrà per il posto e farà la conoscenza di Emre, il proprietario del locale.

Tuttavia, Ceyda verrà colta da una vera e propria crisi di panico appena vedrà Emre e scapperà a gambe levate lasciando Bahar da sola e senza darle alcun tipo di spiegazione. Uno strano atteggiamento che porterà Bahar a chiedere spiegazioni a Ceyda, al termine del colloquio grazie al quale verrà assunta!

La Forza di una Donna, trame: ecco chi è Emre

Pressata dalle domande di Bahar, Ceyda vuoterà dunque il sacco e svelerà all’amica di avere avuto una relazione con Emre quando era molto giovane. La confessione di Ceyda non si fermerà però qui, visto che poco dopo preciserà che Emre è il padre del figlio Arda, anche se lui non ha mai saputo dell’esistenza del bambino perché, quando ha scoperto di essere incinta, l’uomo si era già trasferito in Germania con la sua ricca famiglia.

Entrando più a fondo nel racconto, Ceyda sottolineerà di non aver più cercato Emre a causa della differenza di classe sociale tra le loro famiglie, visto che i suoi genitori curavano l'orto dei ricchissimi genitori della new entry. Insomma, tra Ceyda e Emre ci sarà un legame abbastanza profondo, ma almeno per ora la donna preferirà non incontrare il suo ex, anche se incaricherà Bahar di scoprire se, nel frattempo, si è sposato oppure no. Un'informazione che in realtà Bahar avrà fin dalle prime ore di lavoro, dato che noterà sull'anulare di Emre una fede nuziale…