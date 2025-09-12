La forza di una donna: Enver fa pace con Şirin, ma c’è una cosa che non sa | Anticipazioni

Propositi di pace in arrivo nelle prossime puntate de La Forza di una Donna: su richiesta della moglie Hatice (Bennu Yıldırımlar), Enver Sarıkadı (Şerif Erol) tenderà infatti un “ramoscello d’ulivo” alla figlia Şirin (Seray Kaya) ma ignorerà la sua ennesima cattiveria, motivo per cui la rappacificazione potrebbe saltare da un momento all’altro…

La Forza di una Donna, news: Sarp dà dei soldi a Hatice

La storyline comincerà a svilupparsi quando Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) riuscirà a riabbracciare per poco tempo la moglie Bahar Sarıkadi (Özge Özpirinççi) per metterla in guardia da possibili rappresaglie da parte del suo nemico Nezir Korkmaz (Hakan Karahan). A quel punto, visto che metterà piede nel quartiere di Tarlabasi, Sarp comprenderà che Bahar e i figlioletti Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) hanno delle grosse difficoltà economiche.

Proprio per questo, Sarp si presenterà senza preavviso a casa di Enver e Hatice per dare loro una grossa cifra di denaro da consegnare a Bahar. In tal senso, c’è da dire che Enver non accetterà l’aiuto del “genero”, mentre Hatice prenderà i soldi di nascosto e li nasconderà in un pentolino sopra la propria cucina (raggiungibile soltanto attraverso l’utilizzo di una sedia).

La Forza di una Donna, trame: Hatice racconta una bugia a Enver

Dato che non avrà il coraggio di confessargli che ha accettato il denaro di Sarp, Hatice racconterà a Enver che ha ricevuto l’indennizzo, inizialmente negatole, per il suo improvviso licenziamento. Una versione della storia che non convincerà più di tanto Şirin, la quale noterà anche un atteggiamento sospetto da parte della madre ogni volta che si reca in cucina.

Şirin non impiegherà dunque tanto tempo a scoprire dove si trova il denaro e lo ruberà; dopo ciò, certa che lo stesso sia stato consegnato da Sarp, la giovane Sarikadi non esiterà a spendere la maggior parte della cifra in vestiti. Tuttavia, Hatice si renderà conto del “furto” appena vedrà in cucina una nuova macchinetta per preparare il caffè ed affronterà Şirin, la quale però negherà tutto quanto (anche se nella sua stanza ci saranno un sacco di buste piene di indumenti).

La Forza di una Donna, spoiler: Enver fa pace con Şirin ma…

Di lì a poco, Hatice dovrà dunque affrontare l’ennesimo imprevisto: vedendola triste, Enver riterrà erroneamente che la moglie sia dispiaciuta perché non ha ancora fatto pace con Şirin. Proprio per questo, per non dare alla moglie troppi pensieri, Enver accetterà una rappacificazione con la ragazza, stabilendo un nuovo dialogo con lei.

Nel confronto successivo. Enver abbraccerà dunque Sirin, che dal canto suo gli prometterà di smettere di frequentare l’anziano Suat (Gazanfer Ündüz), ossia il padre di Pırıl (Ahu Yağtu), la nuova moglie di Sarp. Şirin sarà però irremovibile sul suo rapporto con Bahar, tant’è che ribadirà che non riesce a volerle bene.

Insomma, Enver farà pace con la figlia, ma dovrà stare alle sue condizioni. Anche se tutto potrebbe cambiare qualora scoprisse che cosa ha fatto del denaro di Sarp, del quale lui ancora ignora l'esistenza…