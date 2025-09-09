La forza di una donna: Sarp fa una scomoda confessione a Piril, ecco quale | Anticipazioni

Come si comporterà Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) appena svelerà alla moglie Bahar Sarıkadı (Özge Özpirinççi) di essere ancora vivo? Occhio alle prossime puntate de La Forza di una Donna, visto che l’uomo si troverà a dover fare una scomoda confessione alla seconda moglie Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu)…

La Forza di una Donna, news: ecco perché Sarp svela a Bahar che è ancora vivo

Come già anticipato, tutto partirà quando Sarp scoprirà che nei pressi della casa di Bahar e dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) si sono stabiliti (per vigilare) alcuni uomini di Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), il padre di Mert (Eray Cezayirlioğlu), l’uomo che lo stesso Sarp ha ucciso cinque anni prima per difendere Piril.

A quel punto, pur considerando pericolosi quei brutti ceffi, Sarp rischierà tutto quanto e, con la complicità di Munir Denizer (Caner Candarlı), busserà alla porta di casa di Bahar. Con questa mossa, Sarp svelerà dunque alla moglie, fresca di trapianto di midollo osseo, di essere ancora vivo, ma al tempo stesso le dirà di stare attenta e di guardarsi intorno perché, a causa sua, qualcuno potrebbe cercare di farle del male. Dopo ciò, visto il pericolo imminente, Sarp andrà di nuovo via a lascerà Bahar nella confusione più totale…

La Forza di una Donna, trame: Bahar se la prende con tutti quanti!

Eh sì: appena capirà che tutte le persone a lei care hanno taciuto su Sarp, costringendo tra l’altro Nisan e Doruk a non parlarle di lui, Bahar non potrà fare a meno di innervosirsi e chiuderà qualsiasi tipo di rapporto con loro, sottolineando di non sapere se riuscirà mai a perdonarli.

Nel frattempo, visto che non avrà alcun posto dove andare, Sarp ritornerà dalla seconda moglie Piril e dai gemellini Ümer e Ali, ma sarà abbastanza chiaro che la sua mente sta pensando in continuazione a Bahar, Nisan e Doruk. Un particolare di cui Piril si renderà conto, tant’è che ad un certo punto chiederà a chiare lettere a Sarp se c’è una possibilità che lui possa ricongiungersi a Bahar…

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp fa una confessione scomoda a Piril

In tal senso, possiamo anticiparvi che Sarp sceglierà di essere completamente sincero con Piril e le farà presente che non può tornare con Bahar perché, prima di accettare di donare il midollo osseo alla sorellastra, Şirin Sarikadi (Seray Kaya) l’ha costretto a fare una serie di foto compromettenti con le quali far eventualmente credere a Bahar che avessero fatto l’amore.

In quegli istanti, a domanda diretta di Piril, Sarp dirà che tornerebbe subito da Bahar qualora quegli scatti non esistessero, pur cosciente del fatto che ha anche una seconda famiglia. Un’informazione che manderà in tilt Piril, dato che ormai avrà lei quelle fotografie, dopo averle prelevate dal cellulare di Şirin. Che cosa deciderà dunque di fare? Seguici su Instagram.