La Forza di una Donna: Sarp lancia un’accusa terribile a Piril! Ecco quale | Anticipazioni

Non ci sarà un attimo di pace per Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. Dopo aver riabbracciato la prima moglie Bahar (Özge Özpirinçci), l’uomo farà una scoperta a dir poco sconcertante sulla seconda consorte Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu). Partendo da questi presupposti, la trama si complicherà ulteriormente…

La Forza di una Donna, news: Sarp fa avere un telefono a Bahar

Convinto del fatto che il suo nemico Nezir Korkmarz (Hakan Karahan) potrebbe tentare di farle del male, così come a Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), Sarp vorrà mettersi in contatto ad ogni costo con Bahar, motivo per il quale chiederà a Munir Denizer (Caner Candarlı) di comprarle un cellulare e di farglielo avere.

Per non dare troppo nell’occhio, visto che la casa di Bahar a Tarlabaşı sarà sorvegliata dagli uomini di Nezir, Sarp darà ordine di portare il telefono a casa di Enver Sarikadi (Şerif Erol), che però non reagirà nel migliore dei modi. Memore della recente scoperta fatta da Bahar sul secondo matrimonio del Çeşmeli, con tanto di breve rapimento di Nisan e Doruk, Enver vorrà infatti accertarsi che il cellulare provenga proprio da Sarp, motivo per il quale utilizzerà prima il dispositivo con Arif Kara (Feyyaz Duman)…

La Forza di una Donna, trame: Enver e Arif danno il cellulare a Bahar e…

Occhio dunque a quello che succederà subito dopo. Appena Sarp risponderà al telefono, Enver e Arif decideranno di consegnare lo stesso a Bahar. Quest’ultima non esiterà dunque a mettersi in contatto telefonico con il marito e gli recriminerà di avere messo in pericolo sia la sua vita, sia quella di Nisan e Doruk. In preda al nervosismo più totale, Bahar dirà poi a Sarp di avere ormai scoperto che si è rifatto una vita con un’altra donna, dalla quale ha avuto anche due gemelli, perché li ha visti insieme – felici e sorridenti – nella hall di un albergo.

Sotto choc, Sarp comprenderà dunque che qualcuno ha comunicato a Bahar il posto dove si stava nascondendo con Piril, Alì e Ümer. Dopo aver ragionato a fondo su quanto accaduto, il Çeşmeli comprenderà quindi che è stata proprio Piril ad organizzare tutto quanto…

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp lancia un’accusa a Piril!

Inconsapevole del ruolo svolto dalla spietata Şirin (Seray Kaya) nella scomoda faccenda, Sarp accuserà dunque Piril di aver provocato l’ennesimo dolore a Bahar non dandogli la possibilità di spiegarle come sono andate davvero le cose quattro anni prima. Inviperito, Sarp lascerà dunque la sua camera d’albergo per rifugiarsi in un’altra e cercherà di telefonare a Bahar, ma invano visto che quest’ultima non gli risponderà più.

Da un lato Piril si crogiolerà nel suo dolore quando, grazie ad una app caricata sul telefono, apprenderà che Sarp ha chiamato Bahar “amore mio” durante la conversazione telefonica. Dall’altro Cesmeli non potrà fare a meno di pensare che dietro l’ennesimo imbroglio ci sia il suocero Suat (Gazanfer Ündüz), ma per ora non avrà purtroppo alcun dubbio sulla fedeltà di Munir.

Una situazione incandescente che sarà destinata a peggiorare quando Suat comincerà a giocare sporco contro Sarp: per impedirgli di lasciare Piril e tornare da Bahar, il "suocero" sarà infatti disposto persino a lasciarlo morire nelle mani di Nezir…