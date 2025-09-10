La Promessa: Ana vuole riconquistare Ricardo, Santos cerca di “aiutarla” | Anticipazioni

Il ritorno improvviso dell’ex moglie Ana (Melania Cruz) sconvolgerà la quotidianità di Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) soprattutto quando, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la donna si porrà come obiettivo primario quello di riconquistarlo. Un proposito, quello della madre, che farà fare i salti di gioia a Santos (Manu Imizcoz)… ma non tutto andrà per il verso giusto!

La Promessa, news: Ana cerca di allontanare Santos da Petra

Tutto partirà quando Ana si accorderà con Ricardo per dare a Santos una giustificazione più dolce riguardo all’abbandono del quale si è macchiata circa vent’anni prima. A quel punto, anche per via dei modi affabili della donna, Santos si convincerà del fatto che la madre e il padre meritino una seconda possibilità. Una speranza che il giovane Pellicer confiderà a Petra Arcos (Marga Martinez), con la quale ha da sempre avuto un ottimo rapporto.

Tale legame non piacerà per nulla a Ana, soprattutto quando i colleghi di Santos le riferiranno che il ragazzo subisce in negativo l’influenza della Arcos. Utilizzando una serie di stratagemmi, Ana farà dunque sì che Santos passi sempre meno tempo con Petra e, come se non bastasse, cercherà di ripulire l’immagine del figlio con i suoi colleghi…

La Promessa, trame: i continui gesti caritatevoli di Ana

Ana troverà infatti lavoro in una panetteria del marchesato di Lujan. Conscia della grave crisi economica de La Promessa, alla quale Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) staranno cercando disperatamente di porre rimedio, Ana regalerà in continuazione gli avanzi dell’attività commerciale a Santos affinché possa condividerli con i colleghi, anche loro a corto di cibo e confort, ed alleggerire così l’immagine negativa che hanno di lui.

Questi escamotage non troveranno però il beneplacito di Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval) che, forti della schiettezza che le ha sempre contraddistinte, ricorderanno a Santos che Ana non è affatto una persona dall’anima caritatevole, visto che non si è fatta remore ad abbandonarlo, e che i suoi doni non faranno loro dimenticare come si è comportato fin dal giorno in cui ha messo piede a La Promessa.

La Promessa, spoiler: Ana vuole riconquistare Ricardo ma…

Neanche a dirlo, Santos difenderà a spada tratta la madre, che nel frattempo gli confiderà di avere compreso di amare ancora Ricardo, motivo per il quale vuole riconquistarlo. Tuttavia, col sorriso sulle labbra, Ana ricorderà a Santos che qualcuno potrebbe non volere la sua riappacificazione col Pellicer Senior.

Un chiaro riferimento a Pia Adarre (Maria Castro), da tempo innamorata di Ricardo, con il quale quest'ultimo avrà interrotto la liaison dopo l'arrivo di Ana. Le parole della "madre ritrovata" spingeranno dunque Santos a voler trovare ad ogni costo qualcosa con cui mettere fuori gioco Pia. Occhio dunque ai prossimi sviluppi perché, a furia di ascoltare di nascosto i discorsi della domestica, il giovane Pellicer troverà davvero qualcosa di compromettente…