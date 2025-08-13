La Promessa: ecco Ana, la moglie di Ricardo! | Anticipazioni

I vivi prima o poi appaiono, soprattutto nelle soap. In questo non farà eccezione nemmeno La Promessa: nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica, Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) si troverà faccia a faccia con sua moglie Ana (Melania Cruz), elemento che darà una vera e propria svolta nelle storyline ambientate nella tenuta dei Lujan…

La Promessa, news: Ricardo e il doloroso passato con Ana

Come vi abbiamo già raccontato, in passato Ricardo è stato abbandonato all’improvviso da Ana, “colpevole” di avere cominciato una relazione con il cognato, ossia il marito della sorella del Pellicer. Deluso per la fine del suo matrimonio, Ricardo ha dunque mentito per tanti anni al figlio Santos (Manu Imizcoz) e gli ha fatto credere che la donna fosse morta.

Appresa in malo modo la verità dalla cattivissima Petra Arcos (Marga Martinez), Santos andrà dunque in cerca della madre Ana, che gli darà però un’altra versione dei fatti. La donna farà sapere al giovane che Ricardo non ha fatto altro che maltrattarla nel periodo in cui sono stati insieme e gli dirà di essere stata quasi costretta ad abbandonarlo per non continuare a sottostare al giogo del dispotico consorte. Due versioni distinte che non troveranno dei punti in comune, tant’è che ad un certo punto Santos chiederà al padre di incontrare Ana per appurare la verità.

La Promessa, trame: Pia chiude la relazione con Ricardo

In tal senso, c’è da dire che Santos tenderà a dare più veridicità alla versione di Ana, in primis perché Petra ci metterà lo zampino e lo porterà a pensare che nessuna madre abbandona mai il proprio figlio se non si trova realmente in pericolo. Ricardo non saprà dunque in che modo far comprendere a Santos che non sta mentendo e, al tempo stesso, si troverà ad avere a che fare con le perplessità della nuova “fidanzata” Pia Adarre (Maria Castro).

Dopo aver digerito la menzogna di Ricardo legata alla falsa morte di Ana, la Adarre entrerà nel vortice della confusione più totale appena il maggiordomo ammetterà di non sapere se prova ancora qualcosa per la moglie, né come reagirebbe qualora dovesse rivederla. Una confessione in piena regola che spingerà la Adarre a troncare la liaison con Ricardo…

La Promessa, spoiler: arriva Ana, la moglie di Ricardo!

La situazione peggiorerà ulteriormente quando Ana si presenterà all’improvviso a La Promessa e chiederà a Ricardo di poter parlare con lui. Scosso poiché pensava che non l’avrebbe mai più rivista, Pellicer rifiuterà categoricamente il faccia a faccia con la moglie, nonostante il consiglio opposto di Romulo Baeza (Joaquin Climent), e farà l’errore di tacere a Pia quanto accaduto.

La Adarre non resterà però a lungo all’oscuro di tale particolare: a spifferarle tutto sarà la solita Petra, nell’ennesimo tentativo di procurare dei problemi al sempre più confuso Ricardo… Seguici su Instagram.