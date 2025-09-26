La Promessa anticipazioni: Marcelo vuole lasciare la tenuta, ecco perché

Non tutti i dipendenti de La Promessa accetteranno di restare al servizio dei marchesi Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) senza stipendio. Non a caso, nel corso delle prossime puntate della telenovela iberica, Marcelo Villamil (Jorge Casat) approfitterà della situazione di crisi venutasi a creare per rassegnare a Romulo Baeza (Joaquin Climent) le proprie dimissioni. Vediamo dunque come si arriverà a questa svolta…

La Promessa, news: i dipendenti restano senza stipendio

La storyline partirà nel momento in cui Alonso farà presente a Romulo che la crisi economica de La Promessa è giunta fino ad un punto di non ritorno, motivo per il quale si trova costretto a dover fare a meno di alcuni dipendenti. Visto che l’anziano maggiordomo non sarà in grado di fornire al marchese una lista di persone da licenziare, Romulo scenderà a patti con Alonso e arriverà ad un’insolita conclusione.

Nel corso di una riunione, Baeza farà infatti presente ai lavoratori de La Promessa che i marchesi non sono più in grado di pagare i loro stipendi fino a data da destinarsi. Per questo dirà loro che sono liberi di cercare impiego altrove, qualora non volessero aspettare che i Lujan escano dalla grossa crisi finanziaria.

La Promessa, spoiler: Marcelo vuole lasciare la tenuta…

Quasi tutti i dipendenti, dato che non avranno delle valide alternative, decideranno di restare a La Promessa. Invece Marcelo vedrà nella crisi un’opportunità per andare via, anche se ciò significa allontanarsi ancora una volta da Teresa (Andrea del Rio). Preso dalla paura di essere rintracciato dal conte di Carril y de la Vera e dal suo complice, che l’hanno incastrato in un losco affare, Marcelo non ci penserà due volte a guardarsi altrove, motivo per il quale rassegnerà le proprie dimensioni a Romulo, asserendo (mentendogli) che qualcuno deve far arrivare del denaro ai suoi genitori anziani.

La Promessa, trame: Teresa triste per la decisione di Marcelo

Ovviamente, dopo che Romulo gli prometterà di scrivere delle belle referenze, Marcelo comunicherà la sua decisione a Teresa, svelandole di avere tra l'altro già trovato lavoro in una fabbrica lontanissima dal territorio di Lujan. Una scelta che Teresa accetterà con dolore, pur consapevole del fatto che probabilmente Marcelo ha bisogno di non vivere costantemente con la paura di essere rintracciato. Ma, alla fine, Marcelo partirà davvero oppure succederà qualcos'altro che lo porterà a restare a La Promessa?