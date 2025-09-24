Palinsesti Mediaset: variazioni su La notte nel cuore e La forza di una donna

Ne saranno sicuramente contenti i numerosissimi fan de La notte nel cuore: Mediaset, nell’ambito di una risistemazione di palinsesto che sta riguardando diverse serate di questa settimana, ha deciso in extremis di programmare una puntata in prime time della dizi turca anche giovedì 25 settembre (QUI la trama). Un “bonus” che farà felici tutti coloro che seguono la fiction ambientata in Cappadocia, che poi ritroveremo normalmente anche domenica 28 settembre.

Qualche nota dolente (peraltro già in previsione) è in arrivo invece per i tanti aficionados de La forza di una donna: dopo questa settimana, che rappresenta un po’ una transizione, a partire dalla prossima le avventure di Bahar troveranno posto in palinsesto dal lunedì al venerdì dalle 16,40 alle 17,00. Questo dovrebbe essere l’orario definitivo, salvo casi speciali.

Spiace ovviamente per il ridimensionamento in durata di una trasmissione così tanto amata, ma per fortuna rimane confermata in programmazione la puntata lunga del sabato: dalle 14,30 alle 16,30 (prima di Verissimo).