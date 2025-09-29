Tempesta d’amore: Ana prende una decisione shock sull’eredità di Wilma! | Anticipazioni italiane

Una difficile decisione attende Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! L’improvvisa e inaspettata eredità ricevuta metterà infatti la bella protagonista della 20^ stagione della soap di fronte ad una scelta complessa. E lei non si tirerà indietro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana tormentata dall’eredità di Wilma

Per tutta la vita Ana e sua madre Nicole (Dionne Wudu) hanno dovuto fare estrema attenzione al denaro, a causa delle difficili condizioni economiche della loro famiglia. Ora, però, tutto è improvvisamente cambiato!

Come sappiamo, la ragazza ha infatti da pochissimo scoperto di aver ereditato l’enorme patrimonio di Wilma von Zwigen (Birgit Koch), incluso il podere dei von Thalheim! Superata l’euforia, però, sono iniziati i problemi…

La scoperta di quella incredibile ricchezza ha infatti portato la Alves a sospettare della sincerità dell’amore di Philipp (Robin Schick). E così quest’ultimo ha pensato bene di incastrare il suo rivale Vincent (Martin Walde), facendo credere ad Ana che fosse quest’ultimo il cacciatore d’eredità! Ed è solo l’inizio…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana decide di dedicarsi al podere dei von Thalheim

Già profondamente scossa per la “scoperta” che i sentimenti del suo spasimante erano solo una recita, la giovane Alves si troverà di fronte ad un altro problema: cosa fare di quell’incredibile ricchezza arrivatale inaspettatamente? E, soprattutto, come rendere onore alla sua benefattrice?

Ebbene, sarà allora che una serie di coincidenze porteranno la ragazza sulla strada giusta: il podere dei von Thalheim era un tempo una prestigiosa scuderia… e nessuno ama i cavalli più di Ana!

Il risultato? La ragazza prenderà una decisione incredibile: rinunciare agli studi e dedicarsi anima e corpo alla ristrutturazione della dimora di Wilma, con l'obiettivo di riportarla ai suoi antichi splendori! Una decisione che, come prevedibile, non verrà accolta da tutti con lo stesso entusiasmo…