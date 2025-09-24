Tempesta d’amore: Philipp e Natalie accusano Vincent di voler derubare Ana! | Anticipazioni italiane

L’amore può portare a compiere atti di grande generosità… ma anche a commettere dei gesti inqualificabili! Sarà ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando Philipp Brandes (Robin Schick) e Natalie Junghans (Teresa Klamert) dimostreranno di essere pronti a tutto pur di non perdere i rispettivi compagni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana sospetta di Philipp

Fino a qualche settimana fa i protagonisti della 20^ stagione di Tempesta d’amore sembravano essere Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde): due giovani onesti e amanti degli animali, il cui amore era costantemente ostacolato dagli intrighi del perfido Philipp e della sua alleata Natalie. Ora, però, la situazione è completamente cambiata!

Grazie all’amore per Ana, Philipp si è infatti redento, diventando un uomo completamente diverso e sinceramente legato alla Alves. Al contempo, anche Natalie ha sviluppato dei sentimenti sinceri per Vincent, che sembra iniziare a ricambiare l’interesse della sua vecchia amica.

Tutto risolto? Non proprio! La scoperta da parte di Ana di aver ereditato l’enorme patrimonio di Wilma (Birgit Koch) unita all’esistenza di elementi preoccupanti sulle reali intenzioni di Philipp, porteranno infatti la Alves ad iniziare a sospettare che Vincent abbia ragione: Brandes vuole solo i suoi soldi! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie e Philipp incastrano Vincent

Inizialmente Philipp sembrerà riuscire a tranquillizzare Ana convincendola dei propri sentimenti. Quando però Nicole (Dionne Wudu) rivelerà alla figlia l’esistenza di una registrazione che sembra incastrare Brandes, per quest’ultimo la situazione precipiterà!

Disperato all’idea di perdere la donna che ama con tutto il cuore, Philipp deciderà dunque di ricorrere ad un gesto tanto disperato quanto diabolico: far ricadere su Vincent le proprie colpe! Per avere successo, però, avrà bisogno dell’aiuto di Natalie…

Sarà così che quest'ultima – spinta dal terrore che il suo amato possa tornare dall'ex fidanzata – "confesserà" ad Ana che Vincent era da tempo a conoscenza della sua eredità e che aveva finto di amarla solo per mettere le mani sul suo patrimonio! Una bugia che cambierà tutto…